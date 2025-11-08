Tom Cruise regala ancora scarpe a Dakota Fanning: la tradizione nata 20 anni fa con La guerra dei mondi

Tom Cruise e Dakota Fanning hanno interpretato padre e figlia alle prese con un'invasione aliena nel film del 2005 di Steven Spielberg, La guerra dei mondi.

In una recente intervista, Fanning ha rivelato che Tom Cruise continua a spedirle un paio di scarpe ogni anno per il suo compleanno. L'attrice aveva già raccontato in passato questa tradizione che si è creata tra i due.

Tom Cruise regala scarpe a Dakota Fanning da vent'anni

"È davvero semplice così, mi ha sempre regalato scarpe" ha affermato l'attrice rispondendo alle domande dei conduttori del programma Watch What Happens Live Andy Cohen e Brittany Snow.

Tom Cruise e Dakota Fanning in una scena di La guerra dei mondi

"Lo fa, lo fa ancora" ha risposto Fanning "Scarpe davvero belle" ha specificato la star di Man on Fire "[La mia taglia di scarpe] è cambiata e si è adattato".

I regali di Tom Cruise a Dakota Fanning

I due attori hanno interpretato padre e figlia nel film tratto dal romanzo di H.G. Wells e dall'iconico adattamento radiofonico di Orson Welles del 1938. Il film, che include nel cast anche Miranda Otto, Tim Robbins e Lisa Ann Walter, racconta le vicende del personaggio di Cruise, che cerca in tutti i modi di proteggere i propri figli mentre gli alieni scatenano una violenta invasione sulla Terra.

In passato, Dakota Fanning raccontò che Tom Cruise non le ha regalato soltanto scarpe ma che in passato fu proprio lui a donarle il suo primo telefono cellulare, un Motorola Razr, per il suo undicesimo compleanno: "Lo adoravo, mi sentivo così cool" disse Fanning.

Nella stagione dei premi, La guerra dei mondi fu candidata all'Oscar per il miglior sonoro a Andy Nelson, Anna Behlmer e Ron Judkins, al miglior montaggio sonoro a Richard King e ai migliori effetti speciali a Pablo Helman, Dennis Muren, Randal M. Dutra e Daniel Sudick, senza vincere nemmeno una statuetta.