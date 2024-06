La guerra dei mondi, Dakota Fanning svela: "Da quel film, Tom Cruise mi fa lo stesso regalo ogni compleanno"

Tom Cruise è rimasto molto legato a Dakota Fanning da quando lavorarono insieme nel film di Steven Spielberg del 2005, La guerra dei mondi, in cui interpretano padre e figlia. L'attrice, protagonista da oggi al cinema con l'opera prima di Ishana Night Shyamalan, The Watchers, ha raccontato un gesto che si ripete ogni anno e che coinvolge proprio la star di Top Gun.

L'adattamento di Spielberg delle pagine di H.G. Wells uscì nelle sale nel 2005 e mostra il pianeta Terra minacciato da qualcosa in arrivo dallo spazio e la storia di Ray Ferrier (Tom Cruise), un padre di New York che cerca di riallacciare i difficili rapporti con i propri figli. Dakota Fanning nel film interpreta la figlia Rachel.

Un regalo insolito

"Ho compiuto 11 anni durante le riprese di La guerra dei mondi" racconta Fanning "quando abbiamo lavorato insieme, e mi regalò il mio primo cellulare per quel compleanno, un Motorola Razr. Devo averne parlato molto perché mi regalò proprio quello, è un ricordo così bello". Ma non si tratta di un cellulare il regalo di Tom Cruise che Dakota Fanning riceve tutti gli anni.

Tom Cruise e Dakota Fanning sono padre e figlia in La guerra dei mondi

"Mi manda sempre la stessa cosa ogni anno, dopo il cellulare. Adoravo le scarpe quando ero piccola e iniziai a poter indossare scarpe da adulto molto piccole quando ero in tour promozionale per La guerra dei mondi, quindi ero davvero entusiasta di quel paio. E così, da quel compleanno in poi, mi manda sempre scarpe" ha confessato l'attrice.

Dakota Fanning è protagonista di The Watchers - Loro ti guardano di Ishana Night Shyamalan. Nel film, interpreta Mina, una ragazza che si perde nei boschi dell'Irlanda e che trova rifugio in un luogo sinistro insieme ad altre persone sconosciute.