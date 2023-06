La furia dei Titani stasera su Canale 20 Mediaset: cast e trama del film con Sam Worthington

Il film La furia dei Titani sarà trasmesso stasera, 11 giugno, su Canale 20 Mediaset in prima serata, con inizio alle 21:05. La pellicola, di produzione statunitense, è stata diretta da Jonathan Liebesman. Dan Mazeau e David Johnson hanno scritto la sceneggiatura. La colonna sonora è di Javier Navarrete. Trama, cast, recensione, curiosità e trailer del lungometraggio.

Wrath of the Titans: Sam Worthington in azione in un'immagine del film

La furia dei Titani: Trama

Dieci anni dopo aver sconfitto il mostruoso Kraken, Perseus cerca di trascorrere una vita più tranquilla facendo il pescatore e allevando da solo il figlioletto Helius. Intanto scoppia una lotta per il potere tra Dei e Titani: indeboliti dalla mancanza di devozione dell'umanità, gli Dei stanno perdendo il controllo dei Titani prigionieri e del loro feroce capo Crono, padre dei fratelli Zeus, Ade e Poseidone, che in passato lo avevano rovesciato e condannato a marcire nella prigione sotterranea del Tartaro.

Perseus non può far finta di nulla quando Ade ed Ares, il devoto figlio di Zeus, tradiscono e stringono un accordo con Crono per catturare Zeus. La forza dei Titani cresce sempre di più, mentre diminuisce quella di Zeus, e sulla terra si scatena l'inferno; Perseus dovrà fare un viaggio nell'oltretomba per salvare Zeus e il genere umano.

Wrath of the Titans: Sam Worthington durante la lotta con un gigantesco mostro in una scena del film

La furia dei Titani: Curiosità

La furia dei Titani è arrivato per la prima volta nelle sale italiane il 30 Marzo 2012 distribuito da Warner Bros. Le riprese del film si sono svolte in Inghilterra, Regno Unito e Spagna.

La pellicola è il sequel di Scontro tra titani 3D del 2010.

Il titolo originale del film, "Wrath of the Titans", fa riferimento all'ira e alla vendetta dei Titani nei confronti degli dei greci.

Nonostante Sam Worthington abbia partecipato alle sequenze più 'fisiche' de La furia dei Titani, ha chiesto di non essere coinvolto in stunt che l'avrebbero visto impegnato in sequenze a cavallo, perchè sostiene di non essere in grado di relazionarsi con questi animali: "L'unica cosa che non faccio sono le scene con cavalli, perchè non ne sono capace".

Wrath of the Titans: Rosamund Pike combatte nei panni di Andromeda in una scena del film

La furia dei Titani: Critica e Trailer

Il trailer del film è disponibile grazie alla clip caricata su Mediaset Infinity, qui invece trovate la nostra recensione de La furia dei Titani.

Sam Worthington in una scena de La furia dei Titani

La furia dei Titani: Interpreti e personaggi