La fuga, clip in esclusiva del film con Filippo Nigro e Donatella Finocchiaro

Patrizio Marino

Il prossimo primo marzo Lo Scrittoio porta nelle nostre sale il film La Fuga, opera prima della regista Sandra Vannucchi che vede protagonisti Filippo Nigro e Donatella Finocchiaro nel ruolo di genitori di Silvia, interpretata della giovane attrice esordiente Lisa Ruth Andreozzi.

La trama de La fuga è incentrata sulla giovane Silvia una bambina di undici anni curiosa e vivace, che vive una situazione familiare complessa, segnata dalla depressione cronica della madre e dalle continue incomprensioni e difficoltà di comunicazione con il padre. La malattia della madre rende estremamente fragili gli equilibri nei rapporti tra genitori e figli. Sogni e aspirazioni di questi ultimi, anche molto semplici, restano inascoltati in una quotidianità in cui ciascuno appare concentrato principalmente su sé stesso e i propri problemi. Silvia ha il grande desiderio di visitare Roma, ma in famiglia resta sempre inascoltata; capendo che nessuno le permetterà di realizzare il suo sogno decide di scappare, determinata a visitare la città per conto proprio, sul treno incontra Emina (Emina Amatovic), una ragazza rom, e decide di seguirla per le strade della capitale.

Il film è una storia vera basata su eventi legati all'infanzia della regista ed è stato girato a Roma ed in Toscana. Alcune delle scene de La fuga sono state girate in autentici campi Rom della capitale avvalendosi di persone prese dal mondo reale, non professionisti. Il cast è impreziosito dalla presenza di Donatella Finocchiaro e Filippo Nigro, che dal 22 febbraio è ritornato a vestire i panni di Amedeo Cinaglia nella seconda stagione di Suburra.

La fuga è stata prodotta da Perché No Films e da Zas Films in collaborazione con la Radiotelevisione svizzera. In attesa dell'uscita del film nelle sale iniziamo a conoscere Silvia e la sua famiglia nella clip che vi proponiamo oggi in esclusiva dove, ancora una volta, la giovane esprime, inascoltata, il suo desiderio di andare a Roma.