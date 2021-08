The Lost Daughter: Netflix US acquisisce il film di Maggie Gyllenhaal tratto da Elena Ferrante, le prime foto

Maggie Gyllenhaal debutta come regista con The Lost Daughter, ecco le prime foto del film in concorso a Venezia 2021 che sarà distribuito negli USA da Netflix.

Netflix ha acquisito i diritti per la distribuzione nordamericana di The Lost Daughter, debutto alla regia di Maggie Gyllehnaal che porta sullo schermo il romanzo di Elena Ferrante La figlia perduta, svelate le prime foto del film che ritraggono Olivia Colman e Dakota Johnson.

The Lost Daughter, che vede nel cast anche Jessie Buckley, Ed Harris, Peter Sarsgaard, Paul Mescal, Dagmara Dominczyk e Alba Rohrwacher, sarà presentato in concorso a Venezia 2021.

La figlia oscura vede protagonista Leda, insegnante, divorziata da tempo tutta dedita alle figlie e al lavoro. Ma le due ragazze partono per raggiungere il padre in Canada. Ci si aspetterebbe un dolore, un periodo di malinconia. Invece la donna, con imbarazzo, si sente come liberata e la vita le diventa più leggera. Decide di prendersi una vacanza al mare in un paesino del sud. Ma dopo i primi giorni di quiete, l'incontro con alcuni personaggi di una famiglia poco rassicurante scatena una serie di eventi allarmanti.

The Lost Daughter: Olivia Colman in una scena

The Lost Daughter: Dakota johnson in una scena

The Lost Daughter è scritto, diretto e prodotto da Maggie Gyllenhaal che ha dichiarato: "Sono entusiasta di lavorare di nuovo con Netflix. Hanno supportato così tanto il lavoro di cui sono più orgogliosa e questo film non fa eccezione. Netflix ha costantemente sostenuto i registi che mi entusiasmano e mi ispirano e sono lieta di essere inclusa nel team".

In Italia The Lost Daugher darà distribuito da Bim. Qui il programma della Mostra del Cinema di Venezia 2021.