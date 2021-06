La fantastica signora Maisel 4: Milo Ventimiglia nel cast dei nuovi episodi

La fantastica signora Maisel 4 potrà contare sulla presenza nel cast di Milo Ventimiglia, già star di Una mamma per amica e This Is Us.

Per ora non sono stati diffusi i dettagli relativi al ruolo che è stato affidato all'attore.

Le riprese dei nuovi episodi de La fantastica signora Maisel sono attualmente in corso a New York. Il lavoro sul set, come la protagonista Rachel Brosnahan aveva annunciato via social, sono iniziate a metà gennaio.

Milo Ventimiglia, attualmente tra le star di This Is Us, si è fatto conoscere a livello internazionale grazie alla serie Una mamma per amica con il ruolo del nipote di Luke, il teenager che conquistava il cuore della giovane Rory e causava non pochi problemi nella città di Stars Hollow.

Oltre alla protagonista Rachel Brosnahan, nel cast torneranno anche Alex Borstein, Michael Zegen, Marin Hinkle, Tony Shalhoub, Kevin Pollak, Caroline Aaron, ma anche Stephanie Hsu, che ha recitato nella terza stagione nei panni di Mei Lin, la nuova fiamma di Joel. Tra gli interpreti delle puntate inedite ci saranno poi anche Luke Kirby e John Walters.