La fantastica signora Maisel 4: John Waters nel cast della nuova stagione

Quando La fantastica signora Maisel 4 arriverà su Prime Video ci sarà anche John Waters a fare gli onori di casa: il regista e scrittore è entrato ufficialmente a far parte della pluripremiata serie Amazon.

A dare la notizia è Variety, secondo cui John Waters avrà un ruolo da protagonista nella quarta stagione ma non è dato sapere di più al momento: i nuovi episodi de La fantastica signora Maisel sono attualmente ancora in fase di produzione a New York, le riprese, come Rachel Brosnahan aveva annunciato via social, sono iniziate a metà gennaio.

John Waters: un'immagine del regista

Regista dallo stile inconfondibile, conosciuto anche per il suo carattere provocatorio, John Waters è autore di film come Pink Flamingos, pellicola del 1972 considerata il manifesto del cinema trash, Grasso è bello, commedia musicale del 1988 di cui Hairspray - Grasso è bello con John Travolta è remake, e Cry-Baby, film con Johnny Depp ispirato all'omicidio di Carolyn Wasilewski, rimasto irrisolto.

Quando vedremo Waters alle prese con l'America molto rosa della signora Maisel?

Non c'è ancora una data per il debutto della stagione 4 su Prime Video, tuttavia è possibile ipotizzare che, salvo imprevisti, i nuovi episodi possano essere pronti per il rilascio tra la fine del 2021 e le prime settimane del 2022. Oltre alla protagonista Rachel Brosnahan, nel cast torneranno anche Alex Borstein, Michael Zegen, Marin Hinkle, Tony Shalhoub, Kevin Pollak, Caroline Aaron, ma anche Stephanie Hsu, che ha recitato nella terza stagione nei panni di Mei Lin, la nuova fiamma di Joel. E tornerà anche Luke Kirby, ancora nei panni di Lenny Bruce: riuscirà a conquistare il cuore di Midge?