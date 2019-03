La fantastica signora Maisel 3: Lauren Graham guest star dei nuovi episodi?

La Fantastica Signora Maisel, la serie Amazon creata da Amy-Sherman Palladino, potrebbe avere tra le guest star della terza stagione anche Lauren Graham, la protagonista della serie Una Mamma per Amica.

L'ex interprete di Lorelai Gilmore avrebbe infatti contattato la sua amica ed ex showrunner, come ha rivelato Amy a Entertainment Tonight: "Lauren ha fatto una richiesta, e Lauren è la mia regina e il motivo per cui ho una carriera, quindi onorerò la richiesta di Lauren Graham. Sto cercando di capire in che modo".

La sceneggiatrice e produttrice ha inoltre aggiunto: "Spero che sarà nella terza stagione. Sarebbe fantastico".

La star della serie dedicata alle "ragazze Gilmore" avrebbe persino avanzato delle idee legate al ruolo da interpretare: "Lauren vuole qualcosa di davvero specifico. Ha già pensato a tutto".

Amy è pronta ad accontentare le sue richieste e ha spiegato: "La mia vita è letteralmente cambiata quando è entrata dalla porta perché non c'era Una mamma per amica fino a quando è entrata in scena Lauren Graham e, come potete capire, quello è un enorme legame".

La serie che vedeva protagoniste Lauren Graham e Alexis Bledel ha regalato il successo ad Amy Sherman-Palladino, andando in onda dal 2000 al 2007 per un totale di sette stagioni e 154 episodi. Netflix ha poi concluso la storia nel 2016 con Una mamma per amica: di nuovo insieme.

La fantastica signora Maisel ha come protagonista Rachel Brosnahan (House of Cards) nei panni di Miriam "Midge" Maisel, una donna newyorkese del 1958 che ha la vita che ha tutto ciò che ha sempre voluto: il marito perfetto, due bambini e un elegante appartamento nell'Upper West Side, perfetto per organizzare le cene per lo Yom Kippur. Ma la sua vita perfetta prende una direzione inaspettata e Midge scopre di avere un talento nascosto che cambierà la sua vita per sempre. Traccerà una rotta che la porterà dalla sua comoda vita in Riverside Drive attraverso e i nightclub del Village travolgendo il mondo del cabaret... un percorso che la porterà fino ad ottenere uno spazio sul divano di Johnny Carson.

