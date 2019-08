La famiglia Addams: il nuovo trailer del film d'animazione

Il nuovo trailer de La Famiglia Addams rilasciato è un giro, velocissimo e irresistibile, nella nuova avventura della famiglia più strana e spaventosa d'America. Comincia come una normale giornata di ordinario terrore, con le sveglie architettate per marito e figli da Morticia - poco tenere ma davvero efficaci - e continua con l'annuncio di un viaggio: gli Addams, a quanto pare, preparati i bagagli, si preparano a cambiare casa e ad affrontare una nuova città, dei nuovi vicini. E un'astuta conduttrice tv che vorrebbe fare della loro vita un reality show.

Il nuovo film d'animazione, ispirato ai fumetti di Charles Addams, sarà diretto da Conrad Vernon e Greg Tiernan e arriverà nelle sale americane e in quelle italiane in tempo per la festa di Halloween. Il cast di doppiatori è eccezionale: nella versione originale troveremo Oscar Isaac nei panni di Gomez, Charlize Theron nei panni di Morticia, Finn Wolfhard nei panni di Pugsley, Nick Kroll nei panni di Zio Fester e Bette Midler nei panni di Nonna. Ci saranno anche due personaggi originali: Alison Janney come conduttrice del reality Margaux Needler e Elsie Fisher, sua figlia Parker. Nella versione italiana ci saranno Virginia Raffaele e Pino Insegno, nei "panni" di Morticia e Gomez, Eleonora Gaggero e Luciano Spinelli (saranno i figli Mercoledì e Pugsley), Raoul Bova (zio Fester) e Loredana Bertè, che per la prima volta presterà la sua inconfondibile voce a un personaggio cinematografico, interpretando la Nonna Addams.