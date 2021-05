La famiglia Addams: Jenna Ortega sarà Mercoledì nella serie Netflix di Tim Burton

La serie dedicata alla storia della Famiglia Addams ha trovato la sua protagonista: Jenna Ortega sarà infatti Mercoledì nel progetto destinato a Netflix.

Lo show live-action sviluppato da Tim Burton sarà composto da otto episodi e si focalizzerà proprio sulla storia della ragazzina negli anni in cui sta frequentando la Nevermore Academy.

Una foto di Jenna Ortega

La serie si intitola semplicemente Wednesday e racconterà i tentativi di Mercoledì di imparare a gestire le sue capacità paranormali, fermare una serie di omicidi che sta terrorizzando la città e risolvere il mistero sovrannaturale in cui erano stati coinvolti i suoi genitori 25 anni prima, il tutto mentre deve fare i conti con la vita complicata a Nevermore.

Tim Burton debutterà nel mondo televisivo in occasione della serie, mentre Al Gough e Miles Millar, creatori di Smallville, saranno autori e showrunner.

Jenna Ortega raccoglierà la recente eredità di Christina Ricci, che ha interpretato l'iconico ruolo di Mercoledì nei film, di Krysta Rodriguez che è stata la ragazzina nel musical arrivato a Broadway nel 2009 e Chloe Grace Moretz che le ha dato voce nel lungometraggio animato del 2019.

La giovane attrice ha recitato nella seconda stagione di You, in Jane the Virgin e Stuck in the Middle,