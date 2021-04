La famiglia Addams: Christina Ricci sarà Morticia nella serie Netflix di Tim Burton?

Dopo aver interpretato la piccola e cupa Mercoledì, Christina Ricci potrebbe tornare a collaborare col regista Tim Burton nella serie reboot de La famiglia Addams prodotta da Netflix, ma stavolta nel ruolo della sensuale Morticia Addams.

In precedenza, Netflix ha annunciato di aver affidato a Tim Burton lo sviluppo di Wednesday, serie reboot de La Famiglia Addams incentrata su Mercoledì e sulla sua esperienza al college.

Nessun annuncio di casting è stato ancora ufficialmente rivelato da Netflix, ma secondo il blog The Illuminerdi la compagnia sarebbe interessata al ritorno di Christina Ricci, che da adolescente ha interpretato Mercoledì nei film ispirati alla storica serie tv, per interpretare Morticia. Non è chiaro se finora ci siano stati colloqui ufficiali tra Christina Ricci e Tim Burton.

Sempre secondo The Illuminerdi, Jenna Ortega sarebbe stata presa in considerazione per il ruolo della protagonista Mercoledì insieme a Bailee Madison e ad altri nomi. Il casting sarebbe aperto a ogni tipo di etnia, ma con una preferenza per attrici di origine latina.

Per il momento la presentazione ufficiale di Wednesday presenta la serie come "un mistero inquietante e soprannaturalmente infuso che traccia gli anni di Mercoledì Addams come studentessa alla Nevermore Academy. Mercoledì tenta di padroneggiare le sue abilità psichiche che emergono, prova a contrastare una mostruosa follia omicida che terrorizza la cittadina in cui vive e a risolvere il mistero soprannaturale che ha coinvolto i suoi genitori 25 anni prima, il tutto mentre si districa in nuove e intricate relazioni a Nevermore."