Léon, Luc Besson scartò Christina Ricci preferendole Natalie Portman: "Avevo un aspetto troppo sano"

La star di Yellowjackets ha raccontato di essere stata scartata a 12 anni dal regista francese per il film con Jean Reno.

Nel corso di una chiacchierata con la co-star di Yellowjackets Melanie Lynskey, Christina Ricci è tornata a parlare dei suoi esordi come attrice bambina negli anni '90.

La star ha raccontato di aver perso il ruolo da co-protagonista nel film Léon di Luc Besson in favore di Natalie Portman. Ricci ha ricordato di essere stata considerata troppo 'in salute' durante i provini.

Il ruolo di Matilda perso da Christina Ricci

"Volevo davvero essere in Léon" ha dichiarato l'attrice "Ero troppo comune e dall'aspetto troppo sano. Che tempi avere 12 anni". Le dichiarazioni di Christina Ricci alimentano il discorso intorno alla sessualizzazione delle attrici fin dalla giovanissima età.

Natalie Portman e Jean Reno in una scena di Léon

Accadde proprio a Natalie Portman in Léon e di recente anche a Millie Bobby Brown in Stranger Things. Essere sessualizzate sin da giovani è un passaggio che purtroppo molte giovanissimi attrici hanno dovuto affrontare. Nel film di Besson, la dodicenne Matilda (Natalie Portman), viene accolta in casa da un killer professionista (Jean Reno) dopo che la sua famiglia è stata sterminata.

La carriera precoce di Christina Ricci

Negli anni '90, Christina Ricci era una delle attrici bambine più richieste a Hollywood. Recitò in Sirene nel 1990 e ottenne grande popolarità nel ruolo di Mercoledì Addams in La famiglia Addams nel 1991 e nel relativo sequel, e in Casper nel 1995.

Negli anni seguenti passò a ruoli da adulta in film come 200 Cigarettes, Tempesta di ghiaccio e Buffalo '66. Nella serie Mercoledì di Tim Burton con Jenna Ortega, Ricci ha interpretato Marilyn Thornhill, insegnante della Nevermore Academy.

Christina Ricci in Casper

Negli ultimi anni Christina Ricci è tornata al successo sul piccolo schermo nella serie Yellowjackets, interpretando un'infermiera sadica al fianco di Melanie Lynskey e Elijah Wood.