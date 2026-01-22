Christina Ricci tornerà in tv come star di The Astrology House

Christina Ricci sarà la protagonista e produttrice di The Astrology House, una nuova serie in fase di sviluppo per Peacock tratta dal romanzo scritto da Carinn Jade.

Il progetto sarà prodotto da Universal Television e Cat Full of Spiders, la casa di produzione fondata dall'amata interprete di Mercoledì Addams.

Cosa racconterà la nuova serie

Al centro della trama di The Astrology House ci saranno Rini e Margot, il personaggio che sarà interpretato da Christina Ricci.

La vita delle due protagoniste si intreccia a livello cosmico e, quando Rini invita Margot e il gruppo composto da suoi membri della famiglia e amici a compiere una vacanza al suo ritiro astrologico, risentimenti mantenuti a lungo, segreti e bugie iniziando ad emergere, portando a una situazione mortale.

Christina Ricci in una scena di Mothers and Daughters

La sceneggiatura di The Astrology House sarà scritta da Lindsay Calhoon Bring, che ha co-creato lo show Pretty Little Liars: Original Sin e ha fatto parte degli autori di Le terrificanti avventure di Sabrina (di cui potete leggere la nostra recensione).

I recenti ruoli di Christina sullo schermo

Ricci, dopo essere stata una star internazionale quando era una ragazzina grazie a film come La famiglia Addams e Casper, ha recentemente avuto una serie di successi come Yellowjackets, che le ha fatto conquistare nel 2022 una nomination agli Emmy grazie alla sua interpretazione di Misty Quigley.

Lo show dovrebbe tornare prossimamente sugli schermi con gli episodi della quarta stagione, le cui riprese, proprio secondo alcune dichiarazioni della star, dovrebbero iniziare nelle prossime settimane.

Tra i recenti progetti dell'attrice ci sono anche Z: The Beginning of Everything, The Lizzie Borden Chronicles e una parte importante nella prima stagione di Mercoledì, la serie Netflix con star Jenna Ortega.