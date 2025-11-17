Megyn Kelly minimizza il caso Epstein, Christina Ricci insorge: “Parole pericolose per i bambini”

La star di Mercoledì e de La famiglia Addams ha attaccato la conduttrice per le parole utilizzate nel commentare la vicenda legata anche a Donald Trump.

Christina Ricci ha attaccato pesantemente la conduttrice Megyn Kelly dopo le parole di quest'ultima, che ha minimizzato i crimini commessi da Jeffrey Epstein.

L'attrice di Yellowjackets è intervenuta su Instagram per condannare i recenti le frasi della commentatrice tv in merito alle vittime dell'imprenditore.

Le scioccanti dichiarazioni di Megyn Kelly sul caso Epstein

Ricci ha condiviso alcune slide del brand social Betches News, nelle quali Kelly faceva palesi distinzioni tra le età delle vittime in passato di Epstein.

"C'è sicuramente una differenza tra una bambina di 5 anni e una di 15. Ma quella differenza non riguarda il fatto che andare a letto con loro ti renda o meno un pedofilo" ha dichiarato Kelly.

Christina Ricci in una scena di Yellowjackets 2

Nella slide successiva, è citata mentre discute la pubblicazione delle email di Epstein da parte dell'House Oversight Committee: "Conosco qualcuno molto vicino a questo caso. Jeffrey Epstein, secondo questa persona, non era un pedofilo. Non era interessato alle bambine di 8 anni, ma gli piacevano le adolescenti molto giovani. C'è una differenza tra una quindicenne e una bambina di cinque anni, sapete?".

La reazione rabbiosa di Christina Ricci alle parole di Megyn Kelly

Furiosa Christina Ricci, che su Instagram ha dichiarato: "Questa donna è un pericolo per i bambini". Parole molto dure nei confronti di Megyn Kelly dopo le dichiarazioni shock della commentatrice, che ha dichiarato di non aver alcuna intenzione di chiedere scusa.

"Vi sto solo dando dei fatti, non era interessato, tipo, alle bambine di 8 anni" ha ribadito Kelly "Ma gli piacevano le adolescenti molto giovani che potessero sembrare perfino più piccole di quello che erano, ma che a un osservatore casuale potessero sembrare legali".

Nelle scorse ore, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, coinvolto nello scandalo Epstein, ha cambiato del tutto strategia, chiedendo che i Repubblicani votino per diffondere i documenti del caso.