La Cosa 2: John Carpenter svela che il sequel potrebbe essere realizzato

John Carpenter ha svelato che potrebbe essere realizzato La Cosa 2, sequel del film cult degli anni '80.

Da tempo si parla della possibile continuazione della storia sul grande schermo, ma il progetto non si è mai concretizzato.

La dichiarazione del regista

Durante un incontro che si è svolto durante il Texas Frightmare Weekend, il regista John Carpenter ha dichiarato in modo criptico: "Ho giurato di rispettare la segretezza, okay, perché forse potrebbe esserci, non so se ci sarà, forse ci sarà La Cosa 2".

Il filmmaker aveva diretto il film La cosa ispirandosi a un'opera letteraria di John W. Campbell. Nel cast c'erano Kurt Russell, A. Wilford Brimley, T.K. Carter, David Clennon, Keith David, Richard Dysart, Peter Maloney, Donald Moffat.

John Carpenter: come ha influenzato l'horror contemporaneo

Il cult di Carpenter

Il film, scritto da Bill Lancaster, aveva incassato poco più di 19 milioni di dollari in patria a fronte di un budget di 15 milioni, ma nel tempo è diventato un vero e proprio cult.

Al centro della trama c'era un gruppo di ricercatori e un pilota di elicotteri che si ritrovano inaspettatamente coinvolti in una situazione terrificante dopo aver incontrato una misteriosa creatura che assume la forma delle sue vittime.