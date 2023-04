La chimera: prime foto del film di Alice Rohrwacher in concorso a Cannes 2023

Diffuse le prime foto de La chimera, nuovo film scritto e diretto da Alice Rohrwacher stato selezionato per il Concorso Internazionale della selezione ufficiale al 76. Festival di Cannes 2023. La regista, candidata all'Oscar, torna in concorso alla Croisette dopo Lazzaro Felice (Migliore Sceneggiatura 2018) e Le Meraviglie (Gran Premio della Giuria 2014)

La chimera: una scena del film

La chimera: Josh O'Connor e Alice Rohrwacher sul set

"Sono così felice e onorata di tornare in concorso al Festival di Cannes 2023 dopo 5 anni - dichiara Alice Rohrwacher - un Festival che mi ha visto crescere e che mi ha dato la libertà di continuare a cercare, a sperimentare. Ringrazio Thierry Frémaux e il comitato di selezione per la fiducia e tutte le persone che mi hanno accompagnata nel lungo viaggio de La Chimera".

Ambientato negli anni '80, nel mondo clandestino dei "tombaroli", La chimera racconta di un giovane archeologo inglese (Josh O'Connor) coinvolto nel traffico clandestino di reperti archeologici. Completano il cast Isabella Rossellini, Carol Duarte, Alba Rohrwacher e Vincenzo Nemolato.

Come tutti i film di Alice Rohrwacher, La chimera è prodotto da Carlo Cresto-Dina per tempesta con Rai Cinema, in coproduzione con Ad Vitam Production (Francia) e Amka Films Productions (Svizzera), in collaborazione con Arte France Cinema, in associazione con TRT-Cinema. L'uscita del film è prevista per il 2023, distribuito in Italia da 01 Distribution. A distribuirlo negli Stati Uniti sarà invece NEON.

Per La chimera, Alice Rohrwacher è tornata inoltre a lavorare con le sue storiche collaboratrici: la direttrice della fotografia Hélène Louvart (THE LOST DAUGHTER, NEVER RARELY SOMETIMES ALWAYS), la montatrice Nelly Quettier (HOLY MOTORS), la scenografa Emita Frigato, la costumista Loredana Buscemi e la acting coach Tatiana Lepore.