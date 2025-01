BAFTA 2025, Emilia Pérez e Conclave dominano le longlist: tra i titoli anche La chimera

I BAFTA Film Award hanno pubblicato le longlist dell'anno in venticinque categorie. In testa alle candidature troviamo Emilia Pérez di Jacques Audiard e il thriller in Vaticano Conclave di Edward Berger.

I due film sono tra i titoli che hanno maggiormente conquistato il pubblico e anche i maggiori riconoscimenti per il cinema e la televisione in Gran Bretagna potrebbero certificare il loro successo.

Il record di Emilia Pérez ai BAFTA Award

Emilia Pérez ha ottenuto 15 candidature tra cui quelle al miglior film, al miglior regista, alla miglior sceneggiatura adattata, miglior film in lingua non inglese. Selena Gomez e Zoe Saldana sono presenti nella categoria miglior attrice non protagonista.

Le 15 candidature eguagliano il precedente record di Niente di nuovo sul fronte occidentale di Edward Berger, già eguagliato lo scorso anno da Oppenheimer di Christopher Nolan, Barbie di Greta Gerwig e Killers of the Flower Moon di Martin Scorsese.

La chimera di Alice Rohrwacher tra i candidati

Dopo Emilia Pérez si piazza Conclave di Edward Berger con 14 candidature mentre The Substance segue con 11 candidature insieme a The Brutalist e A Complete Unknown con Timothée Chalamet.

La chimera di Alice Rohrwacher è incluso tra i titoli mentre le esclusioni eccellenti sono Challengers di Luca Guadagnino e Nickel Boys. Tra le sorprese spiccano Dev Patel come miglior attore non protagonista per Monkey Man ed Ellen Kuras come miglior regista per Lee.