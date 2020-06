La cattedrale del mare: la trama dell'ultima puntata, stasera su Canale 5

Stasera su Canale 5, alle 21:40, torna La cattedrale del mare con l'ultima puntata. La serie tv spagnola, con protagonista Aitor Luna nei panni del servo Arnau, è basata sull'omonimo bestseller di Ildefonso Falçones ed è ambientata nella Barcellona del XIV secolo, all'ombra dell'Inquisizione

La trama degli ultimi due episodi ci porta nel bel mezzo di una furiosa rivolta contro gli ebrei. Arnau riesce a mediare con il re, ma non riesce a evitare che tre di loro vengano condannati al rogo. Il giorno dell'esecuzione Arnau e la figlia di uno dei condannati si abbracciano cercando di farsi forza a vicenda. Elionor li vede e coglie l'occasione per additarli come traditori di fronte all'inquisitore Nicolau Eymerich e al vescovo di Barcellona, presenti per assistere alla morte dei tre ebrei. La donna infatti sporge una formale denuncia. Senza più nessuno dei suoi cari vicino, Arnau si vede convocato dal Tribunale della Santa Inquisizione e incarcerato...

La cattedrale del mare: chi sono gli attori e i personaggi della fiction

Dove eravamo rimasti

Nella terza puntata Arnau ha scoperto che una flotta stava per sferrare un attacco contro Barcellona e ha deciso di partecipare all'operazione per fermare l'avanzata marittima del nemico. È stata un'impresa storica: il conflitto è terminato con una vittoria per Arnau e i suoi compagni d'avventura. La valorosa azione ha portato i suoi frutti: il re ha nominato Arnau barone e gli ha concesso l'occasione di prendere in sposa la sua pupilla Elionor. La donna però si è subito accorta del mancato coinvolgimento di Arnau e la cosa l'ha molto infastidita. Nel frattempo, il neo-barone ha mostrato un forte interesse nei confronti della giovane Mar: l'ha adottata come una figlia, senza accorgersi che a poco a poco lei si è innamorata di lui. Elionor, messa di fronte alla realtà dei fatti, ha fatto rapire e violentare Mar da un signorotto di campagna. In questo modo Arnau non potrà più sposare Mar poiché la ragazza, dopo lo stupro, non è più vergine.