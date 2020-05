La cattedrale del mare: chi sono gli attori e i personaggi della fiction

La cattedrale del mare in onda da stasera su Canale 5 è tratta dall'omonimo romanzo di Ildefonso Falçones, ecco i personaggi e gli attori di questo dramma ambientato nella Barcellona del XIV Secolo.

Arnau Estanyol (Aitor Luna)

Una foto di Aitor Luna

Arnau Estanyol non ha mai conosciuto la madre, ma sa di essere protetto dalla Vergine Maria, che lo ha adottato sin da bambino. Il padre, Bernat, lo ha cresciuto e gli ha insegnato la dignità degli umili. Fedele ai propri principi, conosce povertà, lavoro e sofferenza. Diventato ricco e influente, non ha dimenticato il senso di giustizia. La devozione per la Madonna lo spinge alla costruzione di un grande tempio: la Basilica di Santa María del Mar, che gli humildes bastaixos costruiranno a Barcellona.

L'attore Aitor Luna è nato a Bergara in Spagna il 18 settembre del 1981. È diventato famoso nel suo paese per aver partecipato a serie di successo come Los hombres de Paco, Gran Reserva, Velvet e ad alcuni episodi delle serie La regina del sud e Valeira distribuita da Netflix.

Bernat Estanyol (Daniel Grao)

Una foto di Daniel Grao

È il padre di Arnau. Appartiene alla famiglia Estanyol, che ha vissuto e lavorato le terre del Signore di Bellera. Da questi ha ereditato un neo accanto a un occhio, marchio di famiglia, e l'essere una persona integra e rispettata da tutti. Il dramma arriva il giorno del matrimonio, quando antiche leggi feudali cambiano il suo destino. Fino alla morte, combatterà per giustizia e libertà.

L'attore Daniel Grao è nato a Sabadell in Spagna il 17 febbraio 1976. Ha esordito nella tv spagnola con la telenovela El cor de la ciutat nel 2001. Da allora ha partecipato a numerosissime serie tv spagnole tra cui Senza Identità trasmessa su Canale 5 nel 2014 e nel 2015.

Joan Estanyol (Pablo Derqui)

Una foto di Pablo Derqui

Dopo la morte della madre, a nove anni, Joan Estanyol viene adottato da Bernat e cresce con Arnau, che considera un fratello. La grande intelligenza gli apre le porte della Chiesa, consentendogli di studiare e di avere un futuro. La rigida moralità lo porterà al fanatismo. È fedele ai suoi principi e alla sua dottrina.

L'attore Pablo Derqui è nato il 10 agosto del 1976 a Barcellona. Oltre allo spagnolo parla l'inglese e il francese. Ha esordito in televisione nel 2002 con la serie spagnola Temps de silenci. Attualmente è impegnato nella serie La línea invisible distribuita in Spagna da Movistar+.

Hasat (Jose Maria Pou)

Una foto di Jose Maria Pou

È un uomo nobile e saggio, che introduce Arnau ai segreti del commercio, aiutandolo a diventare un uomo ricco. Per evitare di essere perseguitato, Hasat viene battezzato e adotta il nome di Guillem. Diventerà il migliore amico e difensore di Arnau. È molto legato a Mar, cresciuta sin dall'infanzia e che considera come una figlia.

L'attore José María Pou è nato nel 1944 a Mollet del Vallès,in Spagna. È un attore cinematografico, teatrale e televisivo. Nel 2018 è stato tra i protagonisti del film Il Regno che ha ottenuto in Spagna 13 candidature e vinto 7 premi Goya.

Mar (Michelle Jenner)

Una foto di Michelle Jenner

Sola da quando aveva 11 anni, Mar vive sotto la custodia di Padre Albert fino all'arrivo di Arnau. Coraggiosa e generosa, rifiuta varie proposte di matrimonio e coltiva segretamente il vero amore. Isolata da tutti, soffre in silenzio l'allontanamento dall'uomo più importante della sua vita: il devoto Arnau.

Michelle Jenner è nata il 14 settembre del 1986 a Barcellona, la madre è un'attrice e ballerina è il padre è un doppiatore. Il successo arriva nel 2005 grazie al personaggio di Sara Miranda nella serie Los hombres de Paco. Dal 2001 è la voce di Hermione Granger nella versione spagnola dei videogiochi dedicati alla saga di Harry Potter.

Elionor (Silvia Abascal)

Una foto di Silvia Abascal

Elionor appartiene alla nobiltà e vive nella corte del Re, di cui è la cortigiana preferita. Arrogante, crede fermamente alla superiorità dei nobili sulla plebe, che disprezza senza remore. Il Re la costringe a sposare un uomo che non stima. Mostrerà tutto il suo disprezzo per Arnau, tentando invano di rovinargli la vita.

L'attrice Silvia Abascal è nata il 20 marzo del 1979 a Madrid. Nel 2004 è stata nominata come miglior attrice non protagonista al Premio Goya per la sua interpretazione nel film El Lobo. Ha ricoperto la carica di ambasciatrice UNICEF nella Commissione Spagnola dell'UNICEF.

Aledis (Andrea Duro)

Una foto di Andrea Duro

Aledis è la figlia maggiore di un avido mercante, che la venderà per soldi. Infelice, il suo destino è deciso, ma - ribelle per natura - viola le regole per vivere il suo amore e la sua passione. Arnau è l'uomo che avrebbe voluto sposare. Un sentimento la porterà lontano e le farà vivere una vita molto diversa da quella immaginata.

L'attrice Andrea Duro è nata il 14 ottobre del 1991 a Madrid. È conosciuta per la partecipazione a Tres metros sobre el cielo - il remake spagnolo del film basato sul libro di Federico Moccia - e alla commedia Ghost Academy. Nel 2012 ha partecipato a numerosi episodi della serie spagnola Il Segreto, trasmessa in Italia da Mediaset.