La casa nella prateria: Netflix mostra il ritorno della famiglia Ingalls nel trailer della serie reboot

Netflix ha condiviso il primo trailer del reboot della serie La casa nella prateria, in arrivo sulla piattaforma di streaming dal 9 luglio.

Il progetto ha già ottenuto il via libera alla produzione della seconda stagione ancora prima di debuttare sugli schermi televisivi, dimostrando una grande fiducia nei confronti del nuovo adattamento dei popolari romanzi.

Un adattamento più fedele dei romanzi

La serie riporta sugli schermi le storie raccontate da Laura Ingalls Wilder nei suoi libri Little House on the Prairie. La creatrice Linwood Boomer ha anticipato che il reboot della serie La casa nella prateria sarà più fedele ai romanzi rispetto allo show cult: "Michael Landon semplicemente aveva quella cosa legata a quella famiglia e ha proseguito con quello. Era una cosa grandiosa per ciò che era, ma non era quello che erano i libri, ovvero una vita un po' più cupa. Per me, penso sia molto più appropriato ora perché credo le persone capiscano quel lessico, che le cose possano essere cupe e davvero dure, e nonostante tutto puoi avere quella famiglia amorevole in quella situazione, e funziona comunque".

Ecco il trailer:

Chi ha realizzato lo show Netflix

Il cast della serie, di cui erano state diffuse le prime foto, include Alice Halsey nei panni di Laura Ingalls, Skywalker Hughes in quelli della sorella maggiore di Laura, Mary, Luke Bracey nei panni di Pa, ovvero Charles Ingalls, e Crosby Fitzgerald in quelli di Ma, cioè Caroline Ingalls.

Ingalls Wilder pubblicò otto libri della saga negli anni '30 e '40, mentre un nono volume fu pubblicato postumo nel 1971. I libri sono basati sulla sua infanzia nel Midwest americano alla fine del 1800. Ad oggi sono state vendute oltre 73 milioni di copie dell'opera letteraria.

La serie Netflix viene descritta come in parte dramma familiare pieno di speranza, in parte epico racconto di sopravvivenza e in parte storia delle origini del West americano.

Rebecca Sonnenshine è la showrunner e produttrice esecutiva della serie, mentre alla regia troviamo Sarah Adina Smith, Julie Anne Robinson, Kat Candler, Erica Tremblay, Sydney Freeland.