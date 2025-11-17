La casa nella prateria, Melissa Gilbert costretta a baciare un collega più grande a 15 anni: "Scioccante"

La star de La casa nella prateria, l'attrice Melissa Gilbert, si è scagliata contro le dichiarazioni della giornalista Megyn Kelly a difesa di Jeffrey Epstein rievocando la sua esperienza sul set della popolare serie tv quando, appena quindicenne, fu costretta a baciare un uomo più grande per esigenze di copione.

La replica di Gilbert è arrivata dopo che la conservatrice Kelly, nel suo The Megyn Kelly Show, ha dichiarato che Epstein "non era un pedofilo perché la sua attenzione era rivolta alle quindicenni. C'è una differenza tra una ragazza di quindici anni e una bambina di cinque".

La presa di posizione di Megyn Kelly ha suscitato un coro di proteste, incluso il lancio dell'hashtag #iWasFifteen, entrato rapidamentre in trend. Alcune donne hanno ricordato le loro esperienze di abusi sessuali subite durante l'adolescenza e anche Melissa Gilbert ha sentito il bisogno di fornire la sua testimonianza con un post su Instagram.

L'esperienza di Melissa Gilbert sul set de La casa nella prateria

"Ho pensato di postare questo, mi sento in dovere di condividerlo. Dopo aver visto molti post di donne con gli hashtag #iwasfifteen #imfifteen #iwasachild, ho deciso di cercare me stessa su Google a quell'età e vedere cosa mi veniva in mente. E questo è parte di quello che ho trovato" ha scritto Melissa Gilbert.

L'attrice, che è stata scelta per interpretare Laura Ingalls ne La casa nella prateria quando aveva 10 anni, ha pubblicato varie foto di se stessa a quindici anni tra cui alcune foto di scena in cui bacia e abbraccia il suo co-protagonista Dean Butler, che interpretava il suo interesse amoroso. Di otto anni più grande di lei, Butler aveva 23 anni all'epoca.

"Sono davvero nauseata", ha commentato Gilbert. "La ragazza in vacanza alle Hawaii con la sua famiglia è la stessa ragazza che ci si aspettava si 'innamorasse' e baciasse un uomo nella serie di diversi anni più grande di lei. Attraverso la lente di oggi, questo è scioccante. Non ho parole se non 'ERO UNA BAMBINA. AVEVO QUINDICI'".

Ha poi proseguito: "E io ero la buona notizia. Grazie a Dio mia madre, Michael Landon (interprete e regista della serie) e tanti altri erano lì per assicurarsi che fossi al sicuro. Riuscite a immaginare se non li avessi avuti tutti lì con me? Sono stata fortunata. Molte altre giovani donne non lo sono".

Gilbert ha concluso rivolgendosi direttamente a Megyn Kelly: "Devi stare attenta alle tue parole".

Cosa ne pensa il protagonista maschile della scena del bacio

Il cast de La casa nella prateria al completo

Per quanto riguarda il bacio tra Dean Butler e Melissa Gilbert, avvenuto durante la sesta stagione de La casa nella prateria, il team era già stato affrontato durante la reunion per il 50° anniversario nel 2024.

Parlando con PEOPLE, Dean Butler ha dichiarato: "Ho detto spesso a Melissa: 'Vorrei che fossimo stati un po' più vicini d'età quando abbiamo fatto questa cosa'. Ma non è andata così. Laura Ingalls aveva 10 anni meno di Almanzo Wilder. Ma dal punto di vista dell'interpretazione, ho pensato: non sarebbe fantastico se avessimo potuto avere più punti in comune, così da poter interpretare il lato affettuoso della storia in un modo forse un po' più interessante".