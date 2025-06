La casa nella prateria: la nuova famiglia Ingalls svelata da Netflix nelle foto del reboot

Alcuni scatti della lettura del copione svelano il cast del reboot de La casa della prateria, in arrivo su Netflix nei prossimi mesi.

Sono in corso le riprese del reboot de La casa nella prateria, classico della tv degli anni '70/'80 che torna in una veste inedita grazie a Netflix. La piattaforma streaming ha diffuso le foto del cast impegnato nelle prove, mostrando la nuova famiglia Ingallas, al centro dei romanzi semi-autobiografici firmati da Laura Ingalls Wilder.

Nella nuova foto di famiglia troviamo Crosby Fitzgerald nei panni di Caroline Ingalls, Skywalker Hughes nei panni di Mary Ingalls, Alice Halsey nei panni di Laura Ingalls e Luke Bracey nel ruolo del capofamiglia Charles Ingalls - insieme a Warren Christie nei panni di John Edwards, Meegwun Fairbrother nei panni di Mitchell, Wren Zhawenim Gotts che interpreta Aquila Bianca, Alyssa Wapanatǎhk che sarà White Sun e Jocko Sims nel ruolo del Dottor George Tann.

Che cosa aspettarci dal reboot de La casa nella prateria?

Descritta come parte dramma familiare pieno di speranza, parte racconto epico di sopravvivenza e parte storia delle origini del West americano, la nuova serie de La casa nella prateria è firmata dalla showrunner Rebecca Sonnenshine, autrice e produttrice di The Boys e The Vampire Diaries, e dai CBS Studios.

La versione originale de La casa nella prateria era diretta, interpreta e prodotta da Michael Landon, che vestiva i panni del capofamiglia Charles Ingalls. Nel corso degli anni la serie non ha evitato argomenti scomodi parlando di razzismo, isolamento, diversità, problemi adolescenziali, anche se il tutto era racchiuso nella dolce storia di una famiglia laboriosa che lotta per farsi strada nell'America di fine 1800.

Originariamente basata sulla serie di libri omonimi scritti da Laura Ingalls Wilder, che raccontava la sua infanzia in essi, la serie ha poi deviato basandosi sulla creatività dei suoi autori, descrivendo gli effetti del body shaming e le difficoltà dei disabili, e affrontando numerosi tabù.