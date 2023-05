La Casa - Il Risveglio del Male: svelata la data d'uscita in digitale e in home video

Dopo l'ottimo successo ottenuto al box-office, La Casa - Il Risveglio del Male si prepara a uscire in home video anche in formato fisico: mentre la versione digitale del film sarà disponibile per l'acquisto dal 9 maggio, le versioni 4K Ultra HD Blu-ray, Blu-ray, DVD, e On Demand arriveranno il 27 giugno 2023.

Nel quinto film della saga di Evil Dead, Beth fa visita alla sorella maggiore Ellie, che sta crescendo tre figli da sola in un angusto appartamento di Los Angeles. La riunione delle sorelle è interrotta dalla scoperta di un libro misterioso nelle viscere dell'edificio di Ellie, che dà origine a demoni in carne e ossa e spinge Beth a una battaglia primordiale per la sopravvivenza, mentre si trova ad affrontare una versione da incubo della maternità.

Visto il fenomenale incasso al botteghino, oltre 115 milioni di dollari a fronte di un budget compreso tra i 15 e i 19 milioni, è molto probabile che la saga non si concluderà con il film diretto da Lee Cronin e prodotto da Sam Raimi, ma che proseguirà ulteriormente.

Lo stesso Bruce Campbell aveva già parlato della possibilità di realizzare altri capitoli:

"Penso che ora le storie progrediranno un po' di più. Cercheremo di farle più ogni due o tre anni piuttosto che ogni 10 anni. È anche la prima volta che Sam lavora con suo fratello Ivan per creare una Bibbia complessiva che darà agli sceneggiatori e ai registi futuri un'idea della direzione da prendere per collegare potenzialmente alcune di queste storie. Quindi, credo che con il passare degli anni sarà tutto più collegato. Potrebbe essere un libro nel passato, un libro nel futuro. Dobbiamo ancora capirlo".