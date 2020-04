La casa di carta è la serie più richiesta al mondo

La serie tv La casa di carta, show spagnolo divenuto fenomeno globale grazie a Netflix, è diventata la serie più richiesta al mondo secondo i dati forniti da Parrot Analytics.

Dal 3 al 5 aprile, La casa di carta è stata cercata 31,75 volte in più rispetto alla media globale degli show, battendo serie di norme successo quali Il trono di spade, The Walking Dead, Brooklyn Nine-Nine e Westworld.

Come riporta Scoop.co.nz, paragonata ai dati dei primi tre giorni di pubblicazione della terza stagione su Netflix, la quarta stagione de La casa di carta ha aumentato la domanda in modo significativo (+36.6%). Dal 19 al 21 luglio 2019, la terza stagione de La casa di carta ha superato di 23,24 volte la domanda della media globale delle serie tv ed è stata la quarta serie più richiesta on-demand al mondo.

Il successo della serie spagnola è stato confermato in tanti mercati diversi. Dal 3 al 5 aprile 2020 si è confermata serie più popolare nelle Filippine, Stati Uniti, Francia e Italia superando la richiesta della Spagna.

"Questo è un successo incredibile per una serie spagnola" ha dichiarato Alejandro Rojas, Direttore di Applied Analytics presso la Parrot Analytics. "Dal debutto della serie nel 2017 e per mesi prima che Netflix aggiungesse lo show al suo catalogo, Parrot Analytics ha tracciato la crescita di interesse nei confronti del prodotto non solo in Spagna, ma anche in molti mercati internazionali. Il creatore della serie Álex Pina ha trovato un modo vigoroso per comunicare con gli spettatori superando differenze linguistiche e culturali. Dopo che lo show è diventato disponibile su Netflix, la sua domanda è cresciuta stagione dopo stagione. Netflix ha capitalizzato questa richiesta usando la sua piattaforma per catapultare la serie in una hit globale."

Mentre i fan si chiedono con insistenza se ci sarà una quinta stagione de La casa di carta, potete leggere la nostra recensione della quarta stagione de La casa di carta.