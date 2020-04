La casa di carta 5: Una quinta stagione si farà?

Abbiamo ancora tutti negli occhi le potenti immagini de La casa di carta 4, tornata su Netflix con 8 nuovi episodi. E con una domanda: La casa di carta 5 ci sarà? A giudicare dal finale de La casa di carta 4 pare proprio di sì. D'altra parte la serie tv creata da Alex Pina e la sua Vancouver Media crea dipendenza, e non si può lasciare troppo a lungo il pubblico senza la sua dose di adrenalina. Prima di proseguire con questa news, vi avvisiamo: ci saranno spoiler .

La casa di carta 4, dopo otto episodi che funzionano come il crescendo di una sinfonia, arriva a un climax. Siamo in cima al tetto della Banca di Spagna, un elicottero ha appena scaricato, a sorpresa, un personaggio chiave. Un avversario è stato immobilizzato, ma un altro, fuori, vaga come una pericolosa scheggia impazzita. Alex Pina, insomma, ha fermato la storia al suo culmine, arrivato al vertice della tensione. Ma i nostri eroi in maschera di Dalì sono ancora lì, ancora dentro la banca. Non si esce vivi dalla Banca di Spagna, ma il professore ha promesso di tirarli fuori, non appena l'oro sarà tutto fuso in piccole pepite. I presupposti per la stagione 5, insomma, quella in cui i nostri eroi dovranno in qualche modo uscire dalla banca, ci sono tutti. Non c'è ancora l'ufficialità da parte di Netflix, ma è attesa a breve. Il produttore della serie Jesùs Colmenar, al festival di Almeria, ha confermato che ci sono i presupposti per almeno due stagioni. Dobbiamo aspettarci, allora, La casa di carta Parte 5 e la Casa di carta Parte 6. Pare che fosse già tutto pronto per l'inizio delle riprese neo corso del 2020, ma, per il motivo che tutti conosciamo, sia tutto rinviato a data da destinarsi.

Una ghiotta novità, però, potrebbe arrivare nel futuro prossimo. Pare sia allo studio anche uno spin-off de La casa di carta. Potrebbe essere incentrata su uno o più personaggi della banda del Professore, o su dei personaggi che devono ancora entrare in scena. Gli indizi, però, portano a uno spin-off dedicato a uno dei personaggi più amati della serie: è Berlino, uscito di scena alla fine della stagione 2, e presente nelle stagioni 3 e 4 in dei flashback. Pare che l'attore protagonista, il carismatico Pedro Alonso, sia entusiasta di una serie tutta incentrata su di lui.