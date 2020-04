La casa di carta: il prossimo colpo sarà ambientato fuori dalla Spagna?

Dopo il successo della quarta stagione de La casa di carta, i numerosi fan si chiedono se la serie Netflix avrà una quinta stagione e se il colpo al centro della storia sarà ambientato fuori dalla Spagna.

Finora i colpi al centro della storia de La casa di carta hanno visto la Spagna come sede principale. Questo non ha impedito ai personaggi dello show di recarsi in location internazionali più o meno esotiche. Raquel e il Professore si sono rifugiati in Tailandhia, Nairobi ed Helsinki sono andati in Argentina, Tokyo e Rio erano a Panama e a un certo punto alcuni membri della gang sono finiti in Italia. La casa di carta 4 ha visto l'aggiunta di nuove location: Marsiglia e il deserto dell'Algeria.

Quello che è mancato alla serie, finora, è un colpo ambientato interamente fuori dalla Spagna. Ipotesi che il creatore della serie Alex Pina ha commentato nel corso di un'intervista a El Mundo spiegando il motivo per cui la scelta mantenere la storia in Spagna ha una magia particolare:

"Ci è stato detto che avremmo dovuto valutare l'ipotesi di un colpo a Fort Knox negli Stati Uniti. Ma credo che il valore della serie sia lavorare in Spagna, con la polizia spagnola, lo humor spagnolo e i ladri spagnoli con le loro emozioni. Questi ingredienti rendono la serie un heist perfetto."

Alex Pina ha affrontato il tema del futuro dello show commentando la possibilità di spinoff o ulteriori stagioni specificando che la serie "può andare in diverse direzioni. Ho sempre detto che La casa di carta ha un'anima e un'identità tipiche dei fumetti. E credo che ci siano molte possibilità, inclusi spinoff, perché i personaggi hanno una possibile vita fuori dalla rapina".