La casa di carta 5: ecco le teorie più interessanti

Il caos non fa rumore.

È una delle frasi celebri de La casa di carta 4, la serie arrivata su Netflix il 3 aprile, una delle battute con cui è stata lanciata la serie creata da Alex Pina. Il caos è uno degli elementi chiave di questa Parte 4, dove non abbiamo più i due classici elementi contrapposti, la banda dentro alla Banca di Spagna e la polizia fuori, ma, grazie a una serie di schegge impazzite è una sorta di tutti contro tutti. Cambi di campo, nemici invisibili e pericolosi, infiltrati da una parte e dell'altra. L'unica cosa che sembra chiara, visto il finale della stagione 4, è che ci sarà una stagione 5. E allora è il caos anche in rete, sui social media, dove tra i gruppi dei fan della serie (loro non sono affatto delusi, al contrario di chi critica la serie) c'è chi si è scatenato in ipotesi e teorie di ogni tipo. E così andiamo a raccontarvi le teorie su La casa di carta 5 più interessanti e plausibili, ben consci di incappare, a questo punto, in parecchi spoiler.

Palermo si sacrificherà come Berlino?

Se di caos di può parlare, nella stagione 4 de La casa di carta, questa parola fa rima con Palermo (Rodrigo de la Serna), quello che era stato designato come il capo delle operazioni dentro la banca. Dalla parte della banda, poi esautorato e imprigionato, dalla parte di Gandìa, e poi di nuovo dei "nostri". Secondo i fan della serie, ne La casa di carta 5 Palermo farà come Berlino, si sacrificherà per permettere alla banda di uscire dalla Banca di Spagna. Possibile? Potrebbe essere un'idea, sarebbe un percorso che, dal tradimento, lo porterebbe verso una redenzione.

Fuga dalla Banca di Spagna

Già, da quella Banca di Spagna in qualche modo bisognerà uscire. Tra i fan della serie c'è chi si è accorto che Nairobi, a un certo punto, dice che si è superato il diametro delle pepite d'oro in cui stanno fondendo i lingotti presenti nel caveau. Quelle pepite, allora, devono avere una dimensione ben precisa. Questo cosa significa? Probabilmente dovranno far passare le piccolissime pepite da un tubo o da qualcosa di molto piccolo. Si pensa anche che, una volta ridotto a graniglia l'oro, verrà fatto colare nelle grate della camera blindata che conducono fino al mare dove troveranno il Professore (Álvaro Morte), forse con un sottomarino.

Un'altra ipotesi, fantasiosa ma spettacolare, è che i nostri eroi sparino l'oro per strada davanti alla banca e si disperdano in mezzo alla folla. Perché probabilmente possono uscire solo da dove sono entrati. C'è chi pensa che scapperanno tramite l'acquedotto di Segovia in Spagna che collega la Banca di Spagna. C'è anche chi immagina che torni in scena Sofia, il furetto visto nella seconda stagione...

Rio è un traditore?

A proposito di caos e di equilibri nella banda. Uno del gruppo che dà segnali di squilibrio è Rio. Come sappiamo è stato oggetto di torture e manipolazioni, per cui la sua psiche è stata messa a dura prova. È per questo che, fragile emotivamente, lascia andare Gandìa quando questo si libera, invece di sparargli. A un certo punto le sue mani tremano. Un articolo trovato in rete si chiede se le sue mani tremino per lo shock o per qualche altro motivo? Anche il fatto che decida di lasciare Tokyo dopo che è tornata per salvarlo induce a qualche sospetto. Insomma, c'è chi teorizza che potrebbe tremare perché Rio sta tradendo l'intera squadra, magari perché è ancora sotto la minaccia di Alicia. Forse lo sapremo ne La casa di carta 5.

Il momento di Manila

Entrata in scena un po' in sordina, la misteriosa brunetta dal nome in codice Manila (Belén Cuesta), ripresa sempre con più insistenza tra gli ostaggi per poi farci capire che sarebbe stata un personaggio chiave, potrebbe avere sempre maggiore importanza. Dai flashback abbiamo capito che si chiama Julia, e che prima era un ragazzo, Juanito, che faceva rapine con Mosca e Denver. Secondo alcuni Manila è un personaggio che ne La casa di carta 5 diventerà molto più importante. È un personaggio molto interessante e ancora inespresso, e la banda ha bisogno di un'altra figura forte all'interno, sia psicologicamente che numericamente. Per molti è già un idolo per aver sparato al personaggio più odioso della serie (e probabilmente della storia delle serie tv), il viscido Arturito (Enrique Arce). Per alcuni sarà lei a ucciderlo. Ma noi crediamo che Arturito ci farà compagnia fino alla fine della serie...

Alicia Sierra entrerà nella banda?

Ma una serie di ipotesi affascinanti sulla quinta stagione de La casa di carta hanno anche a che fare con la perfida e folle Alicia Sierra (Najwa Nimri), che, alla fine dalla stagione 4, ha trovato il Professore e lo tiene sotto scacco. Detto che secondo alcuni, un altro poliziotto, Antonanzas potrebbe entrare nella banda (ma c'è chi dice che già ne è parte, avendo accettato dei soldi dal Professore). Si ipotizza che Alicia Sierra entrerà nella banda. E non solo: avrà il bambino e lo chiamerà Ibiza in memoria. Si pentirà di aver provato ad uccidere Nairobi e saprà che il figlio che desiderava l'avrebbe chiamato Ibiza. La cosa potrebbe aver un senso: Alicia è al nono mese di gravidanza e ormai è ricercata. Il Professore potrebbe salvare lei e il bambino. Alicia potrebbe partorire proprio davanti al Professore, e magari lui potrebbe solo offrirle dei soldi.

E se arrivasse Marsiglia a salvare il Professore?

Ma, per risolvere l'impasse creatasi con il faccia a faccia tra Alicia e il Professore, si potrebbero prendere anche altre strade. C'è chi pensa che Alicia prenderà il Professore in ostaggio cercando di darlo alle autorità e in cambio chiederà di essere assolta da ogni accusa. C'è chi ha notato che, mentre lei punta una pistola verso il protagonista, c'è una luce rossa lampeggiante dietro di lei. Potrebbe essere Marsiglia a salvarlo. Quello che tutti si chiedono, in ogni caso, è quando e come partorirà Alicia. Il fatto che la serie duri così tanto e che le stagioni arrivino a mesi di distanza fa sembrare la sua una gravidanza infinita. Ma non dobbiamo dimenticare che, nella storia, tutto avviene in pochi giorni...

E se fosse tutto un sogno di Tokyo?

Ma una delle ipotesi più fantasiose è questa: e se fosse tutto un sogno di Tokyo? Ed ecco che veniamo subito portati indietro nel tempo, negli anni Ottanta, in Dallas, quando un'intera stagione (o due, non ricordiamo con esattezza), con tanto di morte di uno dei personaggi più importanti, Bobby Ewing, era stata resettata con l'escamotage che fosse tutto un sogno della moglie Pamela. Parliamo di momenti altissimi nella storia della serialità... Ci si interroga molto sul fatto che è Tokyo la voce narrante della storia. Il che dà adito ad altre teorie. Il fatto che racconti lei la serie potrebbe far pensare che lei sia l'unica sopravvissuta... oppure l'unica ad essere stata arrestata! Oppure che sia in coma...

Chi è Tatiana e ha a che fare con Alicia?

No, non pensate subito a Zelig! Stiamo parlando di altro. Tatiana è la moglie di Berlino, l'abbiamo vista nella stagione 3 e nelle scene del matrimonio nella stagione 4. C'è chi pensa a un possibile legame tra Alicia e Tatiana: secondo alcuni potrebbero essere la stessa persona... Il punto sarebbe questo: quando la Sierra racconta della morte del marito dice che prima di morire le ha detto di accendere la televisione e mettere sul notiziario. Il marito di Alicia scomparso, secondo alcuni, sarebbe Berlino. Non è così, perché il marito è morto da un paio di mesi, mentre Berlino almeno due anni prima. Certo, che Tatiana possa rientrare in scena in qualche modo è una delle carte nascoste di Álex Pina e del suo team. In ogni caso, lo scopriremo solo vivendo, e chissà, magari già ne La casa di carta 5.