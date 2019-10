La casa di carta: un padiglione dedicato allo show Netflix a Lucca Comics and Games 2019

La casa di carta sarà celebrata a Lucca Comics and Games 2019 con un intero padiglione dedicato alla popolare serie Netflix spagnola che fa impazzire i fan di ogni parte del mondo.

Sul modello di quanto accaduto con Stranger Things, Netflix fa ritorno a Lucca Comics and Games 2019 con un intero padiglione esperienziale dedicato a La casa di carta. I fan potranno dunque muoversi in un ambiente che ricorda il popolare show spagnolo e i suoi personaggi per esplorare ambienti e scattarsi selfie a tema.

La partecipazione di Netflix, il più grande servizio di intrattenimento via Internet del mondo con più di 151 milioni di abbonati in oltre 190 paesi, sarà uno dei punti forti del programma di Lucca Comics and Games 2019. oltre a La casa di carta, la piattaforma streaming presenterà a Lucca The Witcher, nuova produzione originale Netflix ispirata all'omonimo bestseller di Andrzej Sapkowski (presente a Lucca) di cui verrà presentato in anteprima mondiale il trailer.

Dopo l'incredibile successo delle prime tre stagioni, La casa di carta potrebbe fare ritorno con una quarta stagione ben prima del previsto. Rodrigo de la Serna, che nella serie interpreta Palermo, il violento e sociopatico ultimo arrivato nella squadra del Professore, si sarebbe lasciato sfuggire la data di uscita su Netflix de La casa di carta 4, ma la piattaforma deve ancora ufficializzare il rumor. Nell'attesa, qui trovate la nostra recensione de La casa di carta 3.