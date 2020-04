Se La Casa di Carta fosse ambientata in Italia durante la quarantena (VIDEO)

Abbiamo provato a esorcizzare questi giorni difficili ridoppiando una celebre scena de La casa di carta, ambientandola in Italia, in quarantena: ecco il video.

La casa di carta: una foto della prima stagione

Sono giorni difficili e strani. Per noi di Movieplayer.it,uno dei rimedi migliori per esorcizzare l'ansia e la tristezza di queste settimane è sempre stata l'ironia. Per questo, abbiamo immaginato quale sarebbe il colpo ideato dai protagonisti de La casa di carta se la serie tv fosse ambientata in Italia durante la quarantena.

Quale sarebbe il geniale piano del Professore? Quale grande ente verrebbe preso di mira dalla banda? E soprattutto: Tokyo, Rio e Denver si chiamerebbero ancora così? Scopriamo nel nuovo doppiaggio ironico ideato da Giuseppe Grossi, realizzato insieme ai fidati Gabriele Scarcelli, Margherita Bonvino e Michele Di Pasquale. Buena vision!

La casa di carta 4 sarà composta da 8 episodi. Intanto i fan sono in trepidante attesa della nuova stagione, che debutterà sulla piattaforma streaming venerdì 3 aprile.