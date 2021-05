La casa di carta 5: le riprese si sono concluse

Le riprese di La casa di carta 5 si sono ufficialmente concluse, come ha annunciato Netflix con un tweet condiviso online.

Il messaggio, accompagnato da una foto del cast, sottolinea che ormai la serie ha dato vita a una famiglia e i produttori non vedono l'ora che i fan possano scoprire come si concluderà la storia portata sul piccolo schermo.

La serie La casa di carta si concluderà con gli episodi della Parte 5 e il progetto è stato creato da Álex Pina, coinvolto anche come produttore e showrunner in collaborazione con Jesús Colmenar.

Le riprese delle puntate inedite hanno avuto inizio ad agosto 2020 e sono state a lungo ritardate a causa dagli stop alle produzioni cinematografiche e televisive.

Nel cast ci sono Úrsula Corberó (Tokyo), Álvaro Morte (Il Professore), Itziar Ituño (Lisbona), Pedro Alonso (Berlino), Miguel Herrán (Rio), Jaime Lorente (Denver), Esther Acebo (Stoccolma), Enrique Arce (Arturo), Darko Peric (Helsinki), Hovik Keuchkerian (Bogotá), Luka Peros (Marsiglia), Belén Cuesta (Manila), Fernando Cayo (Tamayo), Rodrigo de la Serna (Palermo), Najwa Nimri (l'ispettore Sierra), and José Manuel Poga (Gandía).

La Casa di Carta 5, l'addio di Alvaro Morte: "Professore, mi mancherai" (VIDEO)

Pochi giorni fa l'interprete del Professore aveva detto addio allo show spagnolo con un post pubblicato sui social in cui aveva dichiarato: "Sto lasciando per l'ultima volta il set de La Casa di Carta. Non serve dire nulla. Grazie tantissimo per qualsiasi cosa. Grazie mille ai fan (in primo luogo), grazie al team di Vancouver Media e a Netflix. E, soprattutto, grazie a te, mio caro Professore. Mi mancherà il tempo trascorso insieme a te! GRAZIE!".