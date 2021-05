La Casa di Carta 5, l'addio di Alvaro Morte: "Professore, mi mancherai" (VIDEO)

Per Alvaro Morte, sembra essere giunto l'addio al set de La Casa di Carta 5. Attraverso il suo profilo Instagram, infatti, l'attore, visibilmente commosso, ha postato un video in cui ringrazia i fan della serie Netflix e dà l'addio al personaggio del Professore.

Nel suo videomessaggio postato su Instagram in seguito alla fine del suo periodo di riprese sul set de La casa di carta, Álvaro Morte ha detto: "Sto lasciando per l'ultima volta il set de La Casa di Carta. Non serve dire nulla. Grazie tantissimo per qualsiasi cosa. Grazie mille ai fan (in primo luogo), grazie al team di Vancouver Media e a Netflix. E, soprattutto, grazie a te, mio caro Professore. Mi mancherà il tempo trascorso insieme a te! GRAZIE!".

In poche ore, il video postato da Alvaro Morte ha incassato oltre due milioni di visualizzazioni. Molti colleghi di set de La Casa di Carta hanno commentato il post pubblicato da Morte: tra essi, è possibile nominare Luka Peros, Esther Acebo, Pedro Alonso, Najwa Nimri e molti altri ancora. La serie, che narra le vicende di una peculiare banda di rapinatori guidata dal Professore, è arrivata alla sua quinta stagione.

Le riprese de La casa di carta 5 hanno avuto inizio ad agosto 2020 e sono ormai agli sgoccioli, nonostante i ripetuti ritardi provocati dal dilagare dell'emergenza sanitaria. Nel corso della sua carriera, Alvaro Morte ha recitato in numerosi film spagnoli e in serie quali Il segreto, Il molo rosso e The Head. Al momento, Morte sta iniziando a girare Boundless, nuova serie prodotta da Prime Video.