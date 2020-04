La casa di carta 4, Miguel Herrán (RIo): ecco quanto è cambiato (FOTO)

Da oggi ritroviamo Miguel Herrán ne La casa di carta 4, attesissima nuova stagione della serie spagnola targata Netflix, ma il giovane attore che interpreta Rio appare molto cambiato fisicamente, almeno a giudicare dalle ultime foto condivise su Instagram.

Come potete vedere, rispetto al passato Miguel appare decisamente più muscoloso, tanto tra i commenti, spiccano anche quelli degli altri attori de La casa di carta, tra cui Úrsula Corberó (che interpreta Tokyo) che gli ha chiesto: "Hai un pezzo di zenzero comprato al supermercato? O quello è un braccio?", mentre Luka Peros, che nella serie Netflix interpreta Marsiglia lo ha già "prenotato" come guardia del corpo personale a Madrid. Insomma, il braccio di Rio ha suscitato stupore e meraviglia, sia tra i fan dell'attore che tra i colleghi.

Non è la prima volta che Rio fa parlare di sé: l'anno scorso Miguel Herrán aveva condiviso un video in cui piangeva a dirotto: un post che aveva spiazzato ed emozionato i fan.

Proprio oggi La casa di carta 4 è uscito su Netflix: una vera gioia per i fan, che in questo periodo complicato, sono costretti a trascorrere molto tempo in casa.