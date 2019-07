La casa di carta 3, Rio piange su Instagram: cos' è successo a Miguel Herran?

L'interprete di Rio ne La casa di carta 3 ha spiazzato i suoi fan su Instagram con un video in cui piange a dirotto, un post molto diverso da quelli a cui sono abituati i suoi fan.

Ma cosa è successo a Miguel Herran, il giovane e attraente attore spagnolo che interpreta Rio nella fortunata serie Netflix? "Potrei condividere le mie foto più fighe che faccio per alimentare questa macchina di menzogne che è Instagram." - spiega nel post che accompagna il video - "Potrei gonfiare il mio ego e riempire il mio vuoto con i like... ma non oggi! Oggi ho deciso di regalarvi una parte vera di me. Non entro nei dettagli di quello che mi sta succedendo, perché non lo so nemmeno io. Però questo qui sono io. Senza filtri, senza edulcoranti e senza bugie."

Il video, che al momento in cui scriviamo ha ricevuto quasi tre milioni di visualizzazioni, ha ricevuto tantissimi commenti di sostegno, anche se qualcuno inizialmente ha pensato che il post potesse essere una trovata pubblicitaria. Si tratta di un post drasticamente e dolorosamente diverso da quelli condivisi finora da Miguel Herran, che di solito condivide foto sexy, spensierate in cui appare quasi sempre sorridente, in viaggio, in compagnia di amici a quattro zampe e (per la gioia dei fan) a torso nudo.

Rio tornerà ne La casa di carta 3 - in streaming su Netflix dal 19 luglio - insieme agli altri personaggi della serie, e ad alcuni nuovi personaggi annunciati qualche mese fa. Le riprese dei nuovi episodi si sono tenute in parte anche in Italia, a Firenze.