Ne La casa di carta 4, ci sarà più dramma e meno azione secondo le prime anticipazioni di Álex Pina, showrunner della serie e anche della nuova stagione che uscirà su Netflix a gennaio 2020.

I creatori della serie cominciano a far trapelare le prime news in merito alla storia che sarà raccontata negli 8 episodi de La casa di carta 4 che sono già stati girati quest'estate. Il produttore, sceneggiatore e regista Alex Pina ha rivelato, durante un'intervista a DF Style, alcuni dettagli della trama: "Penso che la prossima stagione sarà una bomba per molte ragioni. Arriviamo ​​dalla terza stagione con una sensazione di vertigine perché era la prima volta che producevamo per Netflix. Abbiamo finito con un primo round e abbiamo dovuto dimostrare che potevamo progettarne uno nuovo con più adrenalina e forza. In questa quarta stagione, ciò che ci riproponiamo è di fermarci per un po'. Ridurre la velocità in modo da poter assaporare in modo drammatico le vicissitudini di alcuni personaggi e poi colpire di nuovo a metà stagione. È una stagione molto speciale e con bombe molto potenti."

La casa di carta: tutte le curiosità sulla serie Netflix

Il finale de La casa di carta 3 ha messo in scena diversi cliffhanger, come Nairobi in fin di vita alla cattura di Lisbona, fino alla disperata reazione del Professore che dichiara guerra allo Stato. Dopo questo finale, maggiore spazio sarà dato ai sentimenti, quindi, come anticipa Alex Pina e meno alle scene d'azione a cui siamo più abituati. Ne La casa di carta 4 il ritmo sarà più lento e verrà dato maggiore spazio alla vita dei personaggi, ma è stato annunciato anche un momento molto potente, che cambierà drasticamente tutto.

Qualche mese ancora e i fan de La casa di carta scopriranno che fine faranno i loro beniamini, soprattutto verrà svelato se anche il finale della quarta stagione aprirà le porte a un ennesimo rinnovo da parte di Netflix. Staremo a vedere!