La casa di carta 4: il bacio gay tra Berlino e Palermo: "Una scena potente"

Una delle scene più forti de La casa di carta 4 è il bacio gay tra Berlino e Palermo, interpretati da Pedro Alonso e Rodrigo De La Serna. I due attori hanno parlato del rapporto tra i due personaggi in un'intervista sul canale The Cutaway. Attenzione, seguono spoiler su La Casa di Carta 4.

La casa di carta 4 è ormai alle spalle, in pochi giorni di presenza sulla piattaforma multimediale i fan hanno visto e rivisto la nuova stagione della serie creata da Álex Pina e sono in attesa della notizia ufficiale del rinnovo per la quinta stagione da parte di Netflix. Due dei personaggi più amati della serie sono Palermo e Berlino, interpretati da Rodrigo de la Serna e Pedro Alonso. Del primo sapevamo dalla terza stagione che era gay ed innamorato di Berlino. Nella nuova stagione, grazie ad un Flashback, scopriamo che i due hanno condiviso un bacio appassionato, dopo che Palermo si è dichiarato al suo amico. La storia tra i due finisce con questo bacio "A me piacciono moltissimo le donne e a te piaccio troppo io", dice Berlino prima di dire addio all'amico.

Pedro Alonso e Rodrigo De La Serna sono sati intervistati dal canale The Cutaway sul rapporto che si è creato tra i due personaggi e sulla loro chimica che tanto ha fatto emozionare i fan. "Nella quarta stagione ci sono delle scene tra di noi che sono molto potenti" - dice Rodrigo parlando di Palermo e Berlino - "c'è qualcosa di romantico tra loro due che è molto forte". Anche Alonso dice la sua sull'argomento, sottolineando con una battuta cosa ha pensato dopo aver letto il copione "Questi due stronzi avevano una storia d'amore, è una cosa che io non avevo mai visto prima" - parlando de La casa di carta aggiunge - "ci sono momenti che io non avevo mai visto in televisione, stai interpretando un cowboy, poi improvvisamente una scena romantica e subito dopo è come un match di boxe" - e tornando sui due personaggi chiude - "Entrambi sono lucidi, intelligenti, abili nelle loro strategie machiavelliche. È un materiale molto ricco".