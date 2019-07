La casa di carta 3: anteprima italiana a Milano a Piazza Affari

La casa di carta 3 avrà la sua anteprima italiana a Milano, giovedì 18 luglio, a Piazza Affari a Milano.

Si tratta di un'anteprima gratuita e aperta al pubblico dei primi due episodi de La casa di carta 3 che si inizierà alle ore 22.00, mentre i nuovi episodi della serie saranno disponibili su Netflix il 19 luglio. Oltre a Milano, nella settimana dell'uscita della serie, sono previste altre proiezioni pubbliche in giro per il mondo, tra cui a Madrid e a Tel Aviv.

La serata si svolgerà in una Piazza Affari vestita a tema La Casa di carta: Milano questa mattina si è svegliata infatti con una statua raffigurante l'iconica maschera di Dalì installata nel centro di Piazza Affari, alta come il Palazzo della Borsa (Palazzo Mezzanotte), che termina con la celebre opera d'arte di Maurizio Cattelan L.O.V.E., nota anche come il dito di Cattelan.

Nei nuovi episodi della serie - di cui abbiamo parlato nella nostra recensione de La casa di carta 3 - le forze speciali spagnole sono riuscite ad acciuffare Tokyo e Rio. Se lei riesce a fuggire e a chiedere aiuto, lui non è altrettanto fortunato. Naturalmente, come in qualunque squadra, il problema di uno solo diventa il problema di tutti. Ecco perché la prima parte del piano è rintracciare ogni altro membro, anche in capo al mondo (è un po' quello che succede, nei secondi finali, con l'incontro tra Berlino e il Professore a Firenze), e la seconda è molto più semplice: fare molto, molto rumore.

Nel cast dei nuovi episodi troveremo Hovik Keuchkerian, Jaime Lorente, Rodrigo de la Serna, Álvaro Morte, Úrsula Corberó, Itziar Ituño, Darko Peric, Luka Peros, Esther Acebo, Pedro Alonso, Miguel Herrán e Alba Flores.