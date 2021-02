La casa delle bambole - Ghostland: stasera su Rai4 il film horror di Pascal Laugier

Appuntamento da brividi stasera su Rai4 (canale 21 del digitale terrestre) alle 21:20 con La casa delle bambole - Ghostland, il film horror francese, datato 2018, in onda sulla rete RAI in prima visione TV.

Il regista Pascal Laugier è tra i fautori della new wave dell'horror d'oltralpe grazie all'enorme successo internazionale di Martyrs (2008) (che ha ottenuto anche un remake americano nel 2015), che gli ha dato il lasciapassare per gli Stati Uniti dove ha diretto il successivo I bambini di Cold Rock e ha trovato una co-produzione per La casa delle bambole - Ghostland.

La Casa Delle Bambole – Ghostland,il poster italiano del film horror

Inserito nelle dinamiche del filone home invasion, ma capace di svolte narrative sorprendenti, il film in onda stasera racconta la drammatica vicenda di Pauline (Mylène Farmer) e delle sue figlie adolescenti, Beth (Crystal Reed) e Vera (Anastasia Phillips), che ricevono in eredità una vecchia villa piena di cimeli e bambole antiche che rendono l'atmosfera tetra e inquietante. Durante la notte, due intrusi penetrano nella casa e prendono in ostaggio le ragazze. Pauline lotta disperatamente per la vita delle figlie e riesce ad avere la meglio sugli assalitori, ma il trauma di quella notte segnerà per sempre il destino di tutte loro...

Alternando differenti piani temporali e strizzando l'occhio a H.P. Lovecraft, Laugier mette in scena uno spettacolo crudo ed emozionante che ha già conquistato lo status di cult tra gli appassionati del cinema horror contemporaneo.