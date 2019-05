Bumblebee, La casa delle bambole, Il testimone invisibile, Il carillon e i voti del mese DVD e Bluray. Parte 1

Un altro mese intenso di uscite in campo homevideo, con titoli attesi ma anche piccole chicche da scoprire. La prima parte della nostra rubrica mensile di recensioni Blu-ray e DVD, si apre con Bumblebee, spettacolare, simpatico e sorprendente spin-off dei Transformers. Si passa a tutt'altro genere con l'horror violento e angosciante La casa delle bambole - Ghostland, per poi passare al noir-thriller di marca italiana con Il testimone invisibile.

Si torna in campo poi in campo horror con l'inquietante Il carillon, per poi passare alle brillanti atmosfere d'epoca de La ragazza dei tulipani. Risate e gag in scioltezza con Amici come prima e il ritorno della coppia De Sica-Boldi, mentre a chiudere questa prima parte di recensioni troviamo l'intenso A quiet passion, divertente ritratto della poetessa Emily Dickenson.

Bumblebee: la recensione del Blu-ray

IL FILM. Funziona ed emoziona questo spin-off dei Transformers: Bumblebee, diretto da Travis Knight, è infatti un protagonista davvero adorabile grazie al simaptico design e alla formidabile animazione. E perfetta come sua partner è Hailee Steinfeld, che interpreta una ragazza problematica che nella California di metà anni Ottanta lo scopre per caso in una discarica, accorgendosi che non è un veicolo normale. Sullo sfondo di una guerra interplanetaria, nascerà fra i due un rapporto di grande affetto.

IL BLU-RAY. Il blu-ray di Bumblebee targato Paramount e distribuito da Universal è eccezionale sul piano tecnico. Il video è superlativo per come riesce a replicare in maniera fluida le incredibili trasformazioni delle creature digitali. I robot hanno un livello di dettaglio incredibile, fino all'ultimo graffio o segno di usura, più morbide le riprese live, ma con incarnati naturali e un croma vivido ed esplosivo in ogni frangente. Da segnalare solo un po' di rumore nelle scene più scure. Per quanto riguarda l'audio, la traccia italiana si ferma purtroppoo a un dolby digital 5.1 di buon livello, ma a distanze siderali dallo straordinario Dolby Atmos originale, che sfodera attività surround a pieno ritmo, con bordate dei bassi clamorose da parte del sub. Notevoli per ricchezza di dettagli e corposità di effetti i duelli fra i robot, o i voli di aerei ed elicotteri, nonché le trasfopmazioni delle creature. In italiano, oltre la minor dinamica e potenza, anche i dialoghi risultano un po' chiusi in frequenza, mentre sono corpose e frizzanti le musiche anni Ottanta.

Bumblebee: Bumblebee e Hailee Steinfeld in una scena d'azione

DA NON PERDERE. Tutto da gustare il reparto extra: la sezione Archivio settore 7 si compone di Agente Burns: benvenuto nel settore 7 (1') con il personaggio di John Cena che cerca nuove reclute per l'agenzia, e Avventure nel settore 7: la battaglia dello Half Dom (9') con una versione a fumetti. Seguono scene eliminate e versioni lunghe (19'), Scene tagliate (9' e mezzo), Bee Vision: i robot transformers di Cybertron (4') che descrive quali Transformers stanno partecipando alla battaglia di apertura, e infine la sezione Portare Bumblebee sul grande schermo divissa in cinque parti: La storia di Bumblebee (4') sul riavvio del franchising, Le stelle si allineano (7') su Hailee Steinfeld e John Cena, Bumblebee torna alla G1 (10') sul design dei transformers, Ritorno al maggiolino (6' e mezzo) sulla forma di auto in cui appare Bumblebee e infine Crociera in California e ricordi (20') sul look che ricorda l'ambientazione e l'estetica degli anni '80.

I VOTI - Video: 9 - Audio italiano: 7 - Audio inglese: 9 - Extra: 7,5

Bumblebee: Hailee Steinfeld e Bumblebee in una scena

La casa delle bambole - Ghostland: la recensione del blu-ray

IL FILM. Una tetra fiaba dark, un horror spiazzante che scava nel profondo, con una violenza iperrrealista e un riuscito gioco con i meccanismi della mente per creare tensione in modo originale: è quanto è stato capace di realizzare Pascal Laugier, che ne La casa delle bambole - Ghostland pone al centro della vicenda due adolescenti, che con la loro madre vengono assalite da due misteriosi e violentissimi intrusi nella vecchia villa ricevuta in eredità e piena di bambole inquietanti. Un trauma indelebili per le ragazze, in un crescendo di follia e orrore.

IL BLU-RAY. La casa delle bambole - Ghostland ha ricevuto un ottimo trattamento da Koch Media, che per la sua collana Midnight Factory ha sfornato un'edizione blu-ray a doppio disco tecnicamente ottima e ricca di extra. Il video a dire la verità è un po' morbido, ma sconta la fotografia e le atmosfere cupe e scure del film. Sia chiaro che il dettaglio resta buono, ma giocoforza non incisivo, mentre il croma è sommesso ma spicca in alcuni particolari su trucchi e bambole. Formidabile il reparto audio, un DTS HD Master Audio 5.1 che regala bordate poderose dal sub durante le scene di violenza, con crash di grande impatto. Ma è notevole tutta l'ambienza e la ricchezza di dettagli sonori, con un asse posteriore che lavora a pieno ritmo.

DA NON PERDERE. L'edizione poi è addirittura sorprendente per contenuti speciali. Nel primo disco, oltre al film, troviamo al trailer, ma poi c'è un secondo disco tutto dedicato agli extra, dove la fa da padrone il Making of di ben 73 minuti, davvero molto interessante perché contiene la lavorazione di intere riprese, con regista e attori al lavoro e tutti i trucchi sul set, oltre a interventi dello stesso Laugiee e del cast. A completare il tutto le interviste a Crystal Reed (9'), Emilia Jones (9') e Pascal Laugier (10'). Senza dimenticare che nella confezione è presente anche un booklet.

I VOTI. Video: 7,5 - Audio: 9 - Extra: 8,5

La casa delle bambole - Ghostland: una delle intense scene del film horror

Il testimone invisibile: la recensione del DVD

IL FILM. Intrigante noir-thriller, non privo di qualche esagerazione narrativa, Il testimone invisibile vede protagonista Riccardo Scamarcio nei panni di un imprenditore di successo accusato dell'omicidio dell'amante. Ma in quella camera d'albergo dove è avvenuto il fatto, lui giura di essersi risvegliato dopo aver ricevuto un colpo in testa con la ragazza lì accanto già morta. Assieme all'assistente di un avvocato, cerca in tutti i modi di trovare le prove della sua innocenza, ma per questo è costretto a svelare altri misteri.

IL DVD. Il testimone invisibile è disponibile in homevideo con un DVD distribuito da Warner Bros. Entertainment Italia. Il video è discreto: di certo le prime scene notturne o le panoramiche montane non aiutano l'encoder, e le sgranature o le incertezze sui contorni sono frequenti. Molto meglio i primi piani, con un buon dettaglio, mentre il croma è sempre sommesso con colori desaturati, ma questo per precise scelte fotografiche. Più convincente l'audio, un dolby digital 5.1 che restituisce una buona ambienza di fondo e con la colonna sonora abbraccia lo spettatore da tutti i diffusori nei momenti di maggior tensione. Perfetti i dialoghi.

DA NON PERDERE. Oltre al trailer, negli extra c'è solamente un backstage di 18 minuti, ma molto ben fatto, con interventi dei protagonisti, ma soprattutto tante immagini sul set, con momenti curiosi durante le riprese, i retroscena di alcune sequenze e il metodo di lavorazione del regista. Non mancano alcuni siparietti divertenti con Scamarcio.

I VOTI - Video: 6,5 - Audio: 7.5 - Extra: 7

Il testimone invisibile: Riccardo Scamarcio e Miriam Leone in una scena

Il Carillon: la recensione del Blu-ray

IL FILM. Dopo aver fatto buoni incassi nel sud est asiatico, ma passato inosservato in Italia, arriva in homevideo Il Carillon, horror diretto da John Real (nome d'arte del regista siciliano Giovanni Mazagalli) nel quale una bambina di sei anni, scioccata dopo essere rimasta senza genitori, viene affidata alla zia: trasferitesi entrambe in una casa vittoriana, la piccola trova in giardino una scatola con uno strano simbolo, che era sepolta. All'interno c'è un carillon, che però finirà solamente per portare sventure, terrore e strane apparizioni per le due protagoniste.

IL BLU-RAY. Il carillon è arrivato anche in alta definizione, grazie al blu-ray CG Entertainment. Il video è discreto, con un dettaglio un po' morbido nelle scene più scure nella casa, ma il quadro si mantiene abbastanza compatto anche se permane sempre una sensazione soft, anche su certi primi piani. Sommesso il croma, come da scelte fotografiche. Meglio l'audio, mentre gli extra, oltre al trailer, contengono un paio di minuti di scene eliminate e un breve finale alternativo (1').

DA NON PERDERE. Pur non incantando, l'audio in DTS HD 5.1 riesce a riprodurre una discreta tensione a livello di effetti e di colonna sonora, anche se lontano da altri prodotti horror che giocano molto sul sonoro. L'asse posteriore sembra infatti un po' pigro rispetto alle potenzialità della scena, comunque l'ascolto è piacevole e i dialoghi puliti, purtroppo quello che lascia un po' a desiderare è il doppiaggio (il girato è in inglese).

I VOTI - Video: 6,5 - Audio: 7 - Extra: 5,5

Il Carillon: Rachel Daigh durante una scena del film

La ragazza dei tulipani: la recensione del DVD

IL FILM. Ad Amsterdam il ricco mercante Cornelis Sandvoort (Christoph Waltz) sposa una ragazza (Alicia Vikander) cresciuta orfana in un convento nella speranza gli dia un figlio, che però non arriva. Quando i due decidono di posare per un ritratto, la ragazza inizia un'infuocata relazione clandestina con il giovane artista che sta eseguendo l'opera. Nel frattempo la cameriera della coppia scopre di aspettare un figlio dal pescivendolo di cui è innamorata, impegnato in un traffico di bulbi di tulipano.

IL DVD. La ragazza dei tulipani è arrivato in homevideo con un DVD Mustang distribuito da CG Entertainment, buono sul piano tecnico ma povero di extra, visto che è presente solamente il trailer. Il video è soddisfacente, con una buona compattezza generale e sgranature limitate sui fondali, anche se il dettaglio risente un po' dei limiti del formato e qualche pastosità di troppo si avverte. In ogni caso la visione rimane piacevole. Ancora più convincente l'audio.

DA NON PERDERE. Proprio l'audio, con le tracce Dolby digital 5.1 in italiano e originale, è la parte più convincente del prodotto, nonostante il film sia piuttosto tranquillo su questo fronte. L'asse posteriore infatti rivela una certa esuberanza nell'ambienza, creando un sonoro ricco nelle strade affollate di Amsterdam o anche negli interni, con effetti ben collocati nello spazio, e anche la colonna sonora ha una bella corposità generale che coinvolge anche il sub.

I VOTI - Video: 7 - Audio: 7.5 - Extra: 4

La ragazza dei tulipani: Alicia Vikander e Christoph Waltz in una scena del film

Amici come prima: la recensione del DVD

IL FILM. Riecco Christian De Sica e Massimo Boldi: la celebre coppia comica si è riformata e per il gran ritorno, pur uscendo nelle sale per le feste natalizie, si è tenuta lontana dai logori temi del cinepanettone, proponendo con Amici come prima una commedia degli equivoci tutto sommato piacevole. Protagonista un direttore di alberghi di lusso dalla gran carriera, che licenziato dalla figlia del proprietario dell'hotel, per lavorare è costretto a fingersi donna per fare la badante proprio al magnate, col quale nascerà un rapporto particolare.

IL DVD. Amici come prima è arrivato in homevideo con un DVD distribuito da Warner, che si rivela buono sul piano tecnico e appena sufficiente in quello degli extra. Il video è di livello soddisfacente, addirittura ottimo per dettaglio su primi e medi piani, con un croma brioso e un quadro compatto; bisogna registrare qualche sbavatura invece su alcune linee rette e contorni sui fondali, come quello della panoramica dell'albergo. La visione resta comunque molto piacevole. Ancora più convincente l'audio, mentre gli extra, oltre al trailer, presentano solamente 7 minuti di papere.

DA NON PERDERE. L'audio in dolby digital 5.1 si dimostra sorprendentemente brillante e incisivo per una commedia. Oltre a dialoghi perfetti e a un'ottima resa delle musiche, va registrata infatti una robusta e precisa attività surround in tutte le occasioni necessarie, come ad esempio le scorribande del bolide che sfreccia nelle strade o i fuochi d'artificio. In tutte questi frangenti l'asse posteriore è energico e deciso nell'accompagnare la scena, ma anche il sub sfodera muscoli non da poco.

I VOTI. Video: 7,5 - Audio: 8,5 - Extra: 6

Amici come prima: Massimo Boldi insieme a Christian De Sica

A Quiet Passion: la recensione del DVD

IL FILM. Un ritratto appassionante della poetessa Emily Dickenson (una bravissima Cynthia Nixon) e dai toni curiosamente divertenti quello dipinto in A Quiet Passion dal regista Terence Davies. Il biopic, dalla regia elegante e teatrale, racconta l'esistenza infelice e tormentata della controversa e ribelle poetessa americana, dagli anni della gioventù fino all'età adulta, quando si rifugiò in una sorta di auto reclusione.

IL DVD. A Quiet Passion è arrivato in homevideo con un Dvd targato CG Entertainment-Satine. Il video se la cava bene nonostante un girato oggettivamente ostico, mentre l'audio, presente con le tracce Dolby digital 5.1 sia in italiano che in originale, offre dialoghi precisi e dal timbro robusto e un'ambienza discreta, che sembra timida solamente perché il film non offre molti spunti. Nelle poche occasioni in cui la scena lo richiede, anche l'asse posteriore risponde presente. Negli extra è presente solamente il trailer.

DA NON PERDERE. Come detto, il video riesce a reggere bene immagini difficili, con scene a lume di candela o con illuminazione precaria. A parte il dettaglio soddisfacente sui primi piani e discreto in generale, il quadro riesce a mantenere sempre una sua buona compattezza con una rumorosità limitata. Unico rilievo alcune sbavature sugli incarnati nei momenti più problematici, per il resto tutto fila liscio.

I VOTI - Video: 7 - Audio: 6.5 - Extra: 4