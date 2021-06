La casa delle bambole - Ghostland: Taylor Hickson, dopo un incidente, fece causa allo studio

Durante le riprese de La casa delle bambole - Ghostland la rottura di un vetro ha provocato un grave incidente: l'attrice Taylor Hickson è stata immediatamente ricoverata in ospedale, dove ha ricevuto 70 punti di sutura alle ferite, rimanendo comunque irrimediabilmente sfigurata in volto.

La casa delle bambole - Ghostland: Emilia Jones in una scena del film

L'attrice ha successivamente denunciato la produzione, affermando che l'incidente è stato provocato da una richiesta del regista, Pascal Laugier, di "colpire più forte" il vetro di una porta contro cui doveva sbattere le mani per un'intera sequenza. La finestra si è frantumata e lei è caduta sul vetro, tagliandosi gravemente il lato sinistro del viso.

Secondo la denuncia la produzione non è stata in grado di garantire la massima sicurezza degli attori durante le riprese, sia per quanto riguarda il mancato utilizzo di vetro infrangibile che per altre presunte mancanze. La compagnia si è immediatamente dichiarata colpevole durante la prima udienza.

La casa delle bambole - Ghostland: una delle intense scene del film horror

Su Rotten Tomatoes il film ha un punteggio di approvazione del 54%, basato su 26 recensioni con una valutazione media di 6/10. Il consenso critico del sito recita: "La casa delle bambole - Ghostland può soddisfare i fan dell'horror in cerca di un po' di paura, ma è narrativamente imperfetto e deludente."