La casa delle bambole – Ghostland, clip esclusiva del film horror di Pascal Laugier.

Patrizio Marino

Midnight Factory, etichetta di proprietà di Kock Media distribuirà in Italia il prossimo 6 dicembre l'horror La casa delle bambole - Ghostland diretto dal regista Pascal Laugier.

La casa delle bambole - Ghostland ha come protagoniste Pauline e le due figlie adolescenti, Beth e Vera che ricevono in eredità una vecchia villa piena di cimeli e bambole antiche che rendono l'atmosfera tetra e inquietante. Durante la notte, due intrusi penetrano nella casa e prendono in ostaggio le ragazze. Pauline lotta disperatamente per la vita delle figlie e riesce ad avere la meglio sugli assalitori, ma il trauma di quella notte segnerà per sempre il destino delle ragazze. Mentre Beth riesce a reagire e a lasciarsi il passato alle spalle, diventando una scrittrice di successo, Vera invece non supera lo shock e si rinchiude nelle sue paranoie. Sedici anni più tardi Beth riceve una telefonata dalla sorella che le chiede aiuto. La ragazza ritorna così nella casa delle bambole dove scoprirà che l'incubo, in realtà, non è ancora finito.

Con questo film Pascal Laugier vuole ripercorrere i fasti del suo Martyrs, l'horror cult che nel 2008 contribuì alla rinascita dell'horror francese. Il film fa leva sul giocattolo che caratterizza l'infanzia della maggior parte delle bambine per tenere lo spettatore con il fiato sospeso per tutta la sua durata.

Il cast, prevalentemente al femminile comprende Mylène Farmer (Pauline), Crystal Reed (Beth da adulta), Emilia Jones (Beth da adolescente), Anastasia Phillips (Vera da adulta), Taylor Hickson (Vera da adolescente). Rob Archer, Adam Hurtig, Alicia Johnston, Suzanne Pringle e Terry Ray sono gli altri protagonisti del film.

In attesa dell'uscita nelle sale vi proponiamo in esclusiva una clip di La casa delle bambole - Ghostland, un film che ha tra gli altri l'obiettivo di ritagliarsi un posto tra gli horror sulle bambole più inquietanti.