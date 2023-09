La Casa dei Fantasmi: svelata la data d'uscita in streaming su Disney+

Nelle sale italiane, La Casa dei Fantasmi è uscito solamente lo scorso 23 agosto, ma negli Stati Uniti era presente in sala già dalla fine di luglio. Per questo motivo, Disney ha già comunicato la data d'uscita del film in streaming su Disney+, che avverrà il prossimo 4 ottobre, come confermato dall'account ufficiale Instagram.

La casa dei fantasmi racconta di una donna e di suo figlio che si rivolgono a un variegato gruppo di cosiddetti esperti spirituali per aiutarli a liberare la loro casa da intrusi soprannaturali. Il film è stato presentato in anteprima italiana a #Giffoni53 lo scorso 27 luglio.

Diretto da Justin Simien, che ha lavorato su una sceneggiatura di Katie Dippold, La casa dei fantasmi è interpretato da un cast comico d'eccezione che include LaKeith Stanfield, Tiffany Haddish, Owen Wilson, Danny DeVito, Rosario Dawson, Chase W. Dillon, Dan Levy, con i vincitori dell'Academy Award Jamie Lee Curtis e Jared Leto.

Barbie e Oppenheimer volano al box office USA, La casa dei fantasmi peggior apertura per una ride Disney

La pellicola non è andata bene al box-office, in quanto negli Stati Uniti è uscita subito dopo l'effetto Barbenheimer, rimanendo quindi penalizzata dai film di Greta Gerwig e Christopher Nolan.