La casa dei fantasmi: il nuovo trailer del film ispirato all'attrazione dei parchi a tema Disney

Disney ha condiviso un nuovo trailer del film La casa dei fantasmi, in arrivo in anteprima al Giffoni Festival, che regala delle sequenze inedite del progetto.

Il film La casa dei fantasmi, in arrivo nelle sale italiane dal 23 agosto, ha ora un nuovo trailer che regala delle sequenze in anteprima del progetto Disney ispirato all'attrazione dei parchi a tema dello studio.

Nel video si vede una donna e suo figlio che si trasferiscono in una casa, scoprendo che dopo mezzanotte l'abitazione prende vita, essendo infestata da alcune presenze sovrannaturali.

Il film La casa dei fantasmi, che sarà presentato in anteprima a #Giffoni53 il 27 luglio, racconta la storia di una donna e di suo figlio che si rivolgono a un variegato gruppo di cosiddetti esperti spirituali per aiutarli a liberare la loro casa da intrusi soprannaturali.

Il nuovo video promozionale del film La casa dei fantasmi prosegue poi mostrando la formazione di un dream team di "esperti" che dovrebbero risolvere la situazione, composto anche da un religioso, una sensitiva, e un professore. I protagonisti dovranno cercare di risolvere la questione per evitare di rimanere bloccati nella casa per sempre. Nel filmato ci sono poi Jamie Lee Curtis nella parte di Madame Leota, Jared Leto in quella del Fantasma della Cappelliera, e Wynona Ryder.

Diretto da Justin Simien da una sceneggiatura di Katie Dippold, La casa dei fantasmi, uno dei 15 film più attesi al cinema dell'estate 2023, è interpretato da un cast comico d'eccezione che include LaKeith Stanfield, Tiffany Haddish, Owen Wilson, Danny DeVito, Rosario Dawson, Chase W. Dillon, e Dan Levy.