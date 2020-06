La casa 4: annunciati nuovo titolo e nuovo regista, ma Bruce Cambell non ci sarà

Il franchise horror de La casa è più vivo che mai: è stato annunciato l'arrivo di un nuovo lungometraggio che avrà un nuovo titolo e un nuovo regista, ma la cattiva notizia per i fan è che Bruce Campbell non tornerà ne La casa 4.

Bruce Campbell terrorizzato ne L'armata delle tenebre

Lo stesso Bruce Campbell, nel corso di un'intervista a Empire, ha informato i fan sulle novità in arrivo annunciando la messa in produzione di un nuovo capitolo, intitolato Evil Dead Now in originale, che vedrà un nuovo regista al timone di comando. Sam Raimi in persona avrebbe affidato a Lee Cronin, il compito di scrivere e dirigere la nuova avventura horror.

"Abbiamo appena finito di parlare al telefono con Lee Cronin, che scriverà e dirigerà il nuovo La casa" ha spiegato Bruce Campbell. "Si intitolerà Evil Dead Now. Sam ha scelto Lee che è autore di un film fantastico, Hole - L'Abisso. Realizzeremo il film in prima possibile."

Dalle sue parole, Bruce Campbell sembra coinvolto nella produzione dell'horror che purtroppo non vedrà protagonista il suo Ash Williams:

"Da adesso in poi il franchise dovrà reggersi sulle sue gambe. Il che è giusto, ed è liberatorio. Potrebbero comparire nuovi eroi o, come in questo caso,. nuove eroine. Questo film sarà un po' più dinamico. Vogliamo dar nuova vita alla serie. E il mantra sarà che i nostri eroi ed eroine sono persone normali. Questo è ciò che faremo."