Bruce Campbell ha proposto a Sam Raimi di girare il film di Sgt. Rock Vs. The Army of the Dead

L'attore Bruce Campbell ha svelato che spera il suo fumetto Sgt. Rock Vs. The Army of the Dead diventi un film, ma Sam Raimi non sembra interessato.

Bruce Campbell ha svelato di aver proposto al suo grande amico Sam Raimi di realizzare un film tratto dal suo fumetto DC Horror Presents: Rock Vs. The Army of the Dead.

Il protagonista della saga horror La casa sarebbe infatti interessato a portare sul grande schermo la storia che ha realizzato insieme all'artista Eduardo Risso.

Di cosa parla il fumetto di Campbell

La storia di Sgt. Rock Vs. The Army of the Dead prende il via a Berlino, nel 1944, quando i nazisti stanno venendo sconfitti dalle forze alleate e decidono di compiere un ultimo tentativo di cambiare le sorti della guerra. Hitler e i suoi malvagi scienziati creano infatti un siero in grado di far tornare in vita i soldati defunti, creando un esercito di morti ancora più forti rispetto a quando erano in vita. Il sergente Rock, eroe in Europa, e il suo team si ritrovano in missione in territorio nemico, dove devono affrontare i nemici più strani e orribili mai incontrati prima: i nazisti zombi.

Il possibile film

Bruce Campbell ha parlato del possibile film dichiarando: "Quello è un film in stile Michael Bay se mai verrà realizzato. Si coinvolge uno degli Hemsworth, prendi il più economico per interpretare Sgt. Rock. Si tratta di un ruolo in stile Brad Pitt. Hai bisogno di quel tizio tosto biondo".

L'attore ha aggiunto: "Penso che sia appena uscito in formato graphic novel, hanno riunito tutti i numeri, e voglio prendere quel volume e metterlo sulla scrivania di Michael Bay dicendo 'Amico, inizia a lavorare, dai il via alla preparazione'".

Bruce ha però pensato inizialmente al suo grande amico Sam Raimi: "L'ho dato a Sam Raimi. Gli ho detto 'Sam, il tuo prossimo film'".

Il regista, tuttavia, non ha accettato la proposta e, per ora, il fumetto non è ancora destinato a diventare un film.