Bruce Campbell racconta i dettagli dell'incontro 'horror' con una fan

Bruce Campbell, la star della saga cinematografica iniziata con La casa, ha raccontato un aneddoto legato a un incontro 'horror' con una fan.

L'interprete di Ash ha infatti condiviso i dettagli di un'interazione che ha lasciato un segno, non certo positivo, nei suoi ricordi.

L'aneddoto condiviso dalla star

Ash vs Evil Dead: il protagonista Bruce Campbell in Home

Intervistato da Screen Rant, Bruce Campbell ha raccontato che non sempre è facile relazionarsi con i fan.

La star ha spiegato: "Pensano che tu sia i film in cui reciti. Pensano che ami l'horror. Ho quindi avuto a che fare con una fan, una donna davvero goth, che è venuta a una sessione di autografi e mi ha dato un libro di poesie che ha scritto. Ha detto: 'Ecco qualcosa che ti piacerà veramente'".

La reazione di Campbell è stata però molto diversa: "Ho iniziato a leggerlo ed era la cosa più disturbante, con parole e significati offensivi. Non sono nemmeno riuscito a leggerne una pagina intera".

Bruce ha quindi aggiunto: "Pensano che ti piacciano determinate cose perché sei il tizio con la motosega, il sangue, i Deadites e ti dicono 'Pensi che questa merda sia fantastica, giusto?'. Ma la mia reazione è 'Si tratta di un film. Sono un personaggio. Sono un attore'".

Evil Dead: 5 motivi che fanno di Ash l'eroe più cazzuto del piccolo e grande schermo

Un possibile progetto per l'attore

Campbell, recentemente, ha parlato del suo desiderio di portare sul grande schermo la storia di Sgt. Rock Vs. The Army of the Dead, fumetto che ha realizzato insieme all'artista Eduardo Risso.

Il racconto prende il via a Berlino, nel 1944, quando i nazisti stanno venendo sconfitti dalle forze alleate e decidono di compiere un ultimo tentativo di cambiare le sorti della guerra. Hitler e i suoi malvagi scienziati creano infatti un siero in grado di far tornare in vita i soldati defunti, creando un esercito di morti ancora più forti rispetto a quando erano in vita. Il sergente Rock, eroe in Europa, e il suo team si ritrovano in missione in territorio nemico, dove devono affrontare i nemici più strani e orribili mai incontrati prima: i nazisti zombi.