La caduta della casa degli Usher: il debutto su Rotten Tomatoes è impressionante

In attesa dell'arrivo su Netflix previsto per il 12 ottobre, è più che promettente la media su Rotten Tomatoes de La caduta della casa degli Usher, ultima fatica seriale del regista e sceneggiatore Mike Flanagan. La critica ha promosso a pieni voti la serie in 8 episodi ispirata al racconto di Edgar Allan Poe con un 96% di recensioni positive.

La caduta della casa degli Usher tesse un ricco arazzo narrativo, radicato nel contorto racconto di Edgar Allan Poe in cui un misterioso narratore viene invitato dal ricco Roderick Usher nella sua antica dimora per condividere con lui l'angoscia per il suo malessere e la ben più grave malattia della sorella gemella, Lady Madeleine Usher. Mentre soggiorna nella magione, il narratore assisterà a fenomeni sconvolgenti.

La nuova sfida di Mike Flanagan

The Fall of the House of Usher: una foto del primo episodio

Amante dell'orrore nonché esperto esploratore dell'oscurità, Mike Flanagan ha espresso la sua euforia per la sfida di reinventare i racconti senza tempo di Poe per un pubblico contemporaneo. La serie, un tuffo nel macabro, unisce fili familiari e oscuri della mitologia di Poe in un insieme coeso e avvincente.

"La miniserie è un remix moderno di alcune delle opere più iconiche di Edgar Allan Poe", ha dichiarato Flanagan, regista di quattro degli otto episodi, a Rotten Tomatoes. Altri quattro saranno diretti da Michael Fimognari, collaboratore fidato del regista.

La Torre Nera, Mike Flanagan: "Il pilot della serie è il mio lavoro preferito di sempre"

Di cosa parla La caduta della casa degli Usher?

The Fall of the House of Usher: una foto della serie

La miniserie Netflix basata sulle opere di Edgar Allan Poe è incentrata sugli spietati fratelli Roderick e Madeline Usher, che hanno trasformato la Fortunato Pharmaceuticals in un impero di ricchezza, privilegio e potere. Mentre le ombre del passato vengono a galla, una donna misteriosa che proviene dalla loro giovinezza scatena il terrore sugli eredi della dinastia Usher.

I fratelli Usher sono interpretati con sapienza dai veterani Bruce Greenwood e Mary McDonnell mentre il loro peggior incubo che torna dal passato per distruggerli ha il volto di Carla Gugino, habituè dei lavori di Mike Flanagan. Con loro la star di Star Wars Mark Hamill, Michael Trucco, T'Nia Miller, Paola Nuñez, Henry Thomas, Kyleigh Curran e molti altri.