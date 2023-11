La caduta della casa degli Usher: un'inquietante teoria spiega perché Madeleine indossa una parrucca

Un'agghiacciante teoria dei fan de La caduta della casa degli Usher potrebbe aver rivelato il vero motivo per cui Madeline Usher indossa una parrucca negli otto episodi della serie Netflix.

Nell'adattamento di Mike Flanagan del racconto di Edgar Allan Poe, i gemelli Roderick (Bruce Greenwood; Zach Gilford) e Madeline Usher (Mary McDonnell; Willa Fitzgerald) costruiscono un impero a partire da "nient'altro che sporcizia e traumi" dopo aver appreso che l'ex amministratore delegato della Fortunato Pharmaceuticals - il posto in cui lavorava la madre prima della sua morte - era il loro vero padre. All'inizio, Roderick si limita a seguire il percorso, mentre Madeline è la più determinata dei due, ritenendo che la Fortunato sia un loro diritto di nascita.

Con Madeline come stratega, i fratelli progettano una lunga conquista della Fortunato, che prevede l'uccisione del successore del padre, Rufus Griswold (Michael Trucco). Dopo aver seppellito vivo Rufus la notte di Capodanno, gli Usher finiscono in uno strano bar gestito dalla misteriosa Verna (Carla Gugino), un'entità immortale legata alla morte.

Nel corso della serata, Verna stringe un accordo con i gemelli Usher: non verranno mai catturati per i loro crimini e accumuleranno ricchezza e successo, ma a costo della loro discendenza. Inoltre, Verna ha una particolare simpatia per Madeline, un legame che lascia intendere il vero significato della parrucca della sorella Usher.

Nell'episodio 7, dopo una conversazione con Arthur Pym, Madeline si dirige verso la sua casa d'infanzia, sapendo che Verna la sta aspettando. Prima di entrare, Madeline aspetta in macchina e si toglie la parrucca. Sebbene sia la prima volta che gli spettatori vengono a conoscenza della parrucca di Madeline, lo show non offre alcuna spiegazione esplicita per questa scelta.

La parrucca e il fascino per l'Antico Egitto

Una teoria divenuta popolare tra i fan suggerisce che la parrucca di Madeline - con la sua marcata frangetta - sia un altro collegamento al fascino del personaggio per l'Antico Egitto e alle credenze sull'aldilà di questa società.

Chiaramente Madeline ha un'ossessione per la cultura e le pratiche dell'Antico Egitto, e la parrucca la collega ancora più direttamente a Cleopatra. Conosciuta come l'ultima sovrana dell'Antico Egitto, Cleopatra si poneva al fianco di uomini potenti, tra cui Giulio Cesare e Marco Antonio.

Il parallelismo tra la regina e Madeline è chiaro dal punto di vista tematico, inoltre Verna chiama Madeline "la mia Cleopatra". Il soprannome ha origine dal loro primo incontro la notte di Capodanno e riemerge in seguito quando le due chiacchierano nella tenuta degli Usher. La parrucca di Madeline, con la sua frangia smussata, ricorda persino le più comuni rappresentazioni di Cleopatra con la parrucca.