La bella estate: trailer e poster del film con Deva Cassel tratto da Pavese

Il trailer e il poster de La bella estate, film di Laura Luchetti con Deva Cassel e Yile Yara Vianello che verrà presentato in anteprima a Locarno 2023 in Piazza Grande e arriverà nei cinema il 24 agosto con Lucky Red.

Svelati trailer e poster de La bella estate, film di Laura Luchetti liberamente tratto dall'omonimo romanzo di Cesare Pavese che farà il suo debutto a Locarno 2023, nella sezione Piazza Grande, per poi approdare nei cinema il 24 agosto con Lucky Red. Grande la curiosità intorno al film, che vedrà il debutto della figlia di Monica Bellucci e Vincent Cassel, Deva Cassel. Con lei nel cast anche Yile Yara Vianello, Nicolas Maupas, Alessandro Piavani, Adrien Dewitte, Cosima Centurioni, Gabriele Graham Gasco, Anna Bellato e Andrea Bosca.

Di cosa parla La bella estate?

Prodotto da prodotto da Giovanni Pompili e Luca Legnani, La bella estate è una produzione Kino Produzioni con Rai Cinema e 9.99 Films. Come spiega la regista Laura Luchetti, "La bella estate è un film sul corpo di una ragazza che cambia e si trasforma, spinto dal desiderio di esistere, di essere visto e amato. Ginia, la nostra protagonista, è una giovane donna che somiglia così tanto a una ragazza di oggi, in quel momento della vita in cui si diventa adulti, si trattiene il respiro e si mette in atto la libertà più grande, quella di scegliere come amare".

Questa la sinossi de La bella estate: Torino, 1938. A Ginia, che si è appena trasferita in città dalla campagna, il futuro sembra offrire infinite possibilità. Come tutte le ragazze della sua età vorrebbe innamorarsi, e trova il suo uomo in un giovane pittore. A condurla alla scoperta degli ambienti artistici della Torino bohémien è Amelia: poco più grande, sensuale e provocante, è diversa da tutte le persone che abbia conosciuto in vita sua, e pronta a scuotere le sue certezze. Divisa tra il senso del dovere e la scoperta di un desiderio che la confonde, Ginia è travolta da emozioni a cui non osa dare un nome. Durante la sua "bella estate" si arrende finalmente ai propri sentimenti, celebrando il coraggio di essere se stessa.