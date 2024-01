After 5, Come pecore in mezzo ai lupi, La bella estate, Le mie ragazze di carta e i voti Bluray-DVD. Parte 2

Nella seconda parte della rubrica mensile homevideo, le recensioni di: After 5, Come pecore in mezzo ai lupi, La bella estate, Le mie ragazze di carta, Arnoldo Mondadori - I libri per cambiare il mondo.

La seconda parte della nostra rubrica mensile homevideo di recensioni Blu-ray e DVD, si apre con After 5, il capitolo finale della saga tratta dai romanzi young adult di Anna Todd, con la tormentata storia d'amore tra Hardin e Tessa. A seguire l'interessante Pecore in mezzo ai lupi, poliziesco italiano con un'intensa Isabella Ragonese nelle vesti di un agente sotto copertura.

After 5: una scena del film

Si prosegue ancora nel solco del cinema italiano, ma ambientato nel passato: innanzitutto con La bella estate, che si svolge a Torino poco prima che iniziasse la Seconda guerra mondiale, e poi con Le mie ragazze di carta, simpatico film sul passaggio dalla pubertà alla preadolescenza nel Veneto di fine anni Settanta, con Maya Sansa, Andrea Pennacchi e Neri Marcorè. A chiudere Arnoldo Mondadori - I libri per cambiare il mondo, docu-fiction con Michele Placido nei panni dell'importante editore.

After 5: la recensione del blu-ray

IL FILM. La saga tratta dai romanzi young adult di Anna Todd giunge al termine. After 5 infatti è il capitolo finale dell'amore tossico tra Hardin e Tessa, i personaggi portati al successo da Josephine Langford e Hero Fiennes Tiffin. Diretto da Castille Landon, il film vede Hardin afflitto da un blocco creativo. Dopo aver capito che Tessa, da cui ormai è separato, è l'unica donna per lui, decide di risolvere questo suo tormento recandosi in Portogallo per fare ammenda e riconquistare Tessa.

After 5: una scena del film

IL BLU-RAY. After 5 è arrivato in homevideo anche in alta definizione, con il blu-ray targato Eagle Pictures, ottimo sul piano tecnico ma completamente privo di extra. Video come vedremo davvero eccellente, ma anche l'audio con le tracce DTS HD 5.1 italiana e inglese è di buonissima fattura: il sonoro infatti esplode in alcuni momenti musicali struggenti che puntano a commuovere, ma anche con effetti come i pugni sul sacco della boxe, i ricordi che affiorano violentemente o i ritmi della discoteca.

DA NON PERDERE. Il video è molto efficace nel trasmettere le sensazioni del film e quelle di un'amore disperato e autodistruttivo, con immagini patinate, un quadro nitidissimo, primi piani del protagonisti molto dettagliati, una fotografia calda e una resa suggestiva degli stupendi paesaggi del Portogallo con le spiagge e il mare.

I VOTI. Video: 8 - Audio: 7,5 - Extra: 2

Come pecore in mezzo ai lupi: la recensione del DVD

IL FILM. Un poliziesco per indagare su rapporti familiari complicati. In Come pecore in mezzo ai lupi, diretto da Lyda Patitucci, Isabella Ragonese interpreta Vera, agente di polizia che lavora sotto copertura in un'operazione difficile e rischiosa. Durante una missione scopre però che uno dei criminali con cui deve collaborare è suo fratello Bruno, appena uscito di prigione e col quale ha rotto i rapporti da tempo. Vera si troverà di fronte e scelte importanti e dolorose.

Come pecore in mezzo ai lupi: una scena del film

IL DVD. Come pecore in mezzo ai lupi è arrivato in homevideo con il DVD targato CG-Fandango, un prodotto tecnicamente ottimo anche se povero di extra visto che c'è solo il trailer. Il video è di buonissima qualità, contiene al massimo i limiti del formato, che affiorano solo su qualche campo lungo o attorno a qualche contorno, però il quadro resta piacevolmente compatto anche sui fondali. Il dettaglio è valido, non solo sui primi piani, mentre il croma piuttosto dimesso e sobrio rispecchia il look dato alla storia.

DA NON PERDERE. Ma il vero punto di forza dell'edizione è un audio davvero brillante, un Dolby Digital 5.1 che oltre a essere vivace e ricco di effetti ambientali, si scatena con la giusta dose di energia e spazialità quando ci sono scene di tensione e di azione, arricchendole con un buon impatto della colonna sonora e con entrate decise del sub. I VOTI. Video: 7,5 - Audio: 8 - Extra: 4

La bella estate: la recensione del blu-ray

IL FILM. Film diretto da Laura Luchetti e ambientato nella Torino del 1938, La bella estate vede protagonista la sedicenne Ginia, che trova il suo uomo in un giovane pittore, ma a condurla alla scoperta degli ambienti artistici della Torino bohémien è Amelia, una ragazza sensuale e provocante poco più grande di lei, pronta a scuotere le sue certezze. Divisa tra il senso del dovere e la scoperta di un desiderio che la confonde, Ginia è travolta da emozioni a cui non osa dare un nome.

La bella estate: Yile Yara Vianello e Deva Cassel in un momento intimo

IL BLU-RAY. La bella estate è approdato in homevideo anche in alta definizione grazie al blu-ray targato Lucky Red e distribuito da Plaion Pictures. Ottimo il video come vedremo, comunque anche l'audio in DTS HD 5.1 fa egregiamente il suo lavoro, presentando oltre a dialoghi puliti anche una buona ambienza quando la scena lo richiede, con un sapiente utilizzo dell'asse posteriore, anche per la colonna sonora. Negli extra, oltre al trailer, un'intervista alla regista e alle due protagoniste di 12 minuti.

DA NON PERDERE. Come detto, la parte più convincente dell'edizione è il video, soprattutto grazie a un croma che con i suoi colori pastello riesce a richiamare in modo perfetto l'epoca in cui è ambientato il film. Ma anche il dettaglio, pur con una certa morbidezza di fondo, è sempre di buonissimo livello, non solo sui volti delle protagoniste ma anche nei luoghi e negli ambienti dove si svolge la vicenda.

I VOTI. Video: 7,5 - Audio: 7 - Extra: 6

Le mie ragazze di carta: la recensione del DVD

IL FILM. Il passaggio dalla pubertà alla preadolescenza, ma anche quello dalla campagna al della città, al centro de Le mie ragazze di carta, film di Luca Lucini con Maya Sansa, Andrea Pennacchi e Neri Marcorè. Fine anni '70, la famiglia Bottacin, visto il lavoro trovato dal marito come postino, si trasferisce dalla campagna a Treviso. Tra le grandi trasformazioni sociali del periodo, c'è anche quella del cinema: alcune sale per sopravvivere, devono passare alle luci rosse per evitare il fallimento. Cosa che non lascia indifferente il figlio adolescente Tiberio, che perde la testa per una pornostar.

Le mie ragazze di carta: una scena del film

IL DVD. Le mie ragazze di carta è arrivato in homevideo con il DVD targato CG-Adler, prodotto tecnicamente ottimo ma povero di extra, visto che c'è solamente il trailer. Se la parte migliore è il video, anche l'audio in Dolby Digital 5.1 è di buon livello, e oltre a dialoghi puliti presenta un discreto coinvolgimento con interventi dei rear negli effetti sonori ambientali quando la scena lo richiede, come in quelle del rugby, o nelle avventure di Tiberio con il suo amico. Un po' leggero invece il sub.

DA NON PERDERE. Davvero sorprendente il video per essere un semplice DVD. Il quadro infatti è quasi sempre compatto anche sui fondali, con un dettaglio di tutto rilievo e un croma naturale e preciso. Si registra solo qualche lieve sbavatura su alcuni elementi della vegetazione, ma davvero poca cosa per un DVD che limita al massimo i limiti dello standard.

I VOTI. Video: 8 - Audio: 7 - Extra: 4

Arnoldo Mondadori - I libri per cambiare il mondo: la recensione del DVD

IL FILM. Una docu-fiction per raccontare la storia di uno dei più importanti editori della storia dell'industria dell'editoria italiana. Arnoldo Mondadori - I libri per cambiare il mondo, diretto da Francesco Miccichè e con Michele Placido nelle vesti del protagonista, mette insieme la fiction con il documentario classico, condendo il tutto con interviste e materiale di repertorio. La figura Arnoldo Mondadori viene ripercorsa fin da bambino, quando nascque già il sogno di fare l'editore.

Arnoldo Mondadori - I libri per cambiare il mondo: Michele Placido in una sequenza

IL DVD. Arnoldo Mondadori - I libri per cambiare il mondo è arrivato in homevideo con il DVD targato Mustang Entertainment. Il video è ottimo e sorprendente per essere un DVD ed è capace di limitare al massimo i difetti del formato, con qualche incertezza solo sulla vegetazione. Per il resto gran bel quadro sempre compatto con un bel dettaglio. Notevole anche l'audio, che vanta una traccia anche in DTS 5.1 oltre al solito Dolby Digital. Soprattutto la musica è avvolgente e vivacizza una scena sonora composta soprattutto da dialoghi.

DA NON PERDERE. Buono anche il reparto dedicato agli extra. Troviamo innanzitutto un'articolata intervista (18' e mezzo) di Luciana Migliavacca a Luca Formenton, nipote di Arnoldo Mondadori e presidente della casa editrice Il Saggiatore. A seguire un backstage di 7' e mezzo con filmati sul set, dietro le quinte e interventi dei protagonisti.

I VOTI. Video: 8 - Audio: 7,5 - Extra: 7

