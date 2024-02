La bella estate stasera su Sky Cinema Due e NOW: trama e cast del film con Nicolas Maupas in prima tv

Stasera 17 febbraio su Sky Cinema Due e NOW va in onda La bella estate: trama e cast del film con Nicolas Maupas diretto da Laura Luchetti.

Stasera 17 febbraio alle 21.15 su Sky Cinema Due e in streaming su Now va in onda, in prima visione TV La bella estate. Il film del 2023 diretto da Laura Luchetti e interpretato, tra gli altri, da Nicolas Maupas, è stato scritto dalla stessa regista. Trama, cast e recensione della pellicola.

La bella estate

La bella estate ha fatto il suo debutto in anteprima il 4 agosto 2023, durante la prestigiosa 75ª edizione del Locarno Film Festival. Successivamente è stato distribuito nelle sale cinematografiche a partire dal 24 agosto 2023.

Trama

Torino, 1938. Ginia ha sedici anni: il futuro sembra offrirle infinite possibilità ma sul presente, non solo il suo, incombono le ombre della seconda guerra mondiale. Ginia, come tutti, vuole innamorarsi, e trova il suo uomo in un giovane pittore.

La bella estate: Yile Yara Vianello e Deva Cassel in una scena di ballo

A condurla alla scoperta degli ambienti artistici della Torino bohémien è Amelia, una ragazza sensuale e provocante poco più grande di lei, ma diversa da tutte le persone che abbia conosciuto in vita sua, e pronta a scuotere le sue certezze. Divisa tra il senso del dovere e la scoperta di un desiderio che la confonde, Ginia è travolta da emozioni a cui non osa dare un nome.

Durante la sua bella estate si arrende finalmente ai propri sentimenti, celebrando il coraggio di essere se stessa.

Cast

Yile Vianello: Ginia

Deva Cassel: Amelia

Nicolas Maupas: Severino

Alessandro Piavani: Guido

Adrien Dewitte: Rodrigues

Cosima Centurioni: Rosa

Gabriele Gasco: Massimo

Andrea Bosca: Dottor Andrea

Anna Bellato: Signora Gemma

Recensione e Trailer

La bella estate: un'immagine del film

Su Movieplayer potete leggere la nostra recensione di La bella estate.

Il film è stato accolto dalla critica nel seguente modo: su Imdb il pubblico lo ha votato con 5.3 su 10.